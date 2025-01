La particular y preocupante frase de un empresario pyme: "La situación es grave"

Juan Pablo Pliauzer es miembro de una familia de empresarios del calzado que desde hace más de 70 años producen en el país y comercian en la actualidad la marca de zapatos premium Rallys. Incursionó en política y fue candidato a intendente de Vicente López por LLA, hoy reclama que en el Gobierno le presten más atención a la realidad pyme.

-¿Cómo les va a las pymes en esta nueva realidad política?

-El estado de situación que tenemos hoy es realmente crítico. Ya veníamos de muchos años con problemáticas en las ventas, pero la baja del poder adquisitivo del público hizo que todavía las ventas se resientan mucho más. Los picos de ventas que uno esperaba, como por ejemplo el día de la madre, pasaron como si fuesen un día más de venta. La situación es grave porque uno sigue pagando sueldos, sigue pagando impuestos y uno tiene que liquidar stock para poder pagar.

Eso hace que todas las empresas estén en plan de financiamiento y de descapitalización. Y es un problema porque año tras año las empresas ven cómo tienen menos capital, menos resto para encarar nuevos proyectos.

-Desde el Gobierno se dice que en este último tiempo ha comenzado a reactivarse la economía, pero esto, evidentemente, no es parejo para toda la economía argentina.

-A ver, ciertamente no es parejo en absoluto y sobre todo en lo que es la microeconomía. No se ha reactivado en absoluto. Uno no puede decir que la economía se reactiva en diciembre porque la gente está consumiendo un poquito más para hacer regalos. Es desleal, diría yo. Es una falta de respeto al público y a las pequeñas empresas. No es una estadística realmente que moralmente valga la pena.

- Hay otro tema que afecta mucho al rubro del calzado, que es la apertura de las importaciones. ¿Tienen temor?

-Hay dos variables importantes. La inflación se está combatiendo, pero no con producción sino al costo de que productores y comerciantes tengan que liquidar stock. La realidad es que esa inflación que se está bajando es ficticia, porque los costos productivos subieron todos en Argentina. Si vos sos fabricante de envases de vidrio, te subió la energía eléctrica y el gas para los hornos y los frascos que salen mucho más caros que lo que salían antes. Por lo tanto, la mermelada o el vino tiene que salir más caro de lo que salía antes. Entonces no puede ser que estemos vendiendo productos con precios similares a los del año pasado. Ahí te das cuenta que no es que se están bajando los precios porque baja la inflación, se están bajando los precios porque las pequeñas empresas necesitan subsistir.

El Gobierno está agregando un agravante más, que es precisamente las importaciones. Es totalmente agresivo porque ciertamente agregan más productos de menores precios sin darnos, a nosotros los productores nacionales, las mismas condiciones que tienen ellos en el exterior. En Brasil se financian a un 12% anual y acá nos estamos financiando por arriba del 45% anual.

Es otra deslealtad del parte del Gobierno o del sistema económico que están aplicando. No es correcto decir que tenemos la libertad de producir, la libertad de trabajar. Cada vez tenemos menos libertad porque podemos producir menos y tenemos menos opciones con el poco dinero que está ingresando nuestras empresas.

-Sin embargo, había un reclamo de las empresas pymes, hasta hace no mucho tiempo, de que querían importar y no podían. Ahora eso se abrió.

-Claro, ciertamente puede ayudar a traer insumos de afuera, pero lo que pasa que lo que se ha abierto es la importación de productos terminados. Entonces, si el producto acá le sale más caro que traer el producto de afuera, ¿qué va a ser una empresa? ¿Va a traer insumos o va a traer el producto terminado? Se va a ver obligado a traer el producto terminado, lo cual significa que la industria nacional se muere y eso hace que no se genere más trabajo. Lo que estamos viendo es que la pequeña industria va camino a la defunción.

-¿El sistema económico va camino a una fractura, donde algunos sectores de la economía van a crecer y otros sector va a terminar con problemas?

-A ver, las pymes en Argentina son un sector que genera el 42% del PBI nacional, más del 62% del empleo nacional y más del 85% del empleo privado y se ven agredidas permanentemente por la suba de los servicios, la suba de los impuestos y la suba del combustible.

Hoy todos vendemos a través de e-commerce. Pero antes un despacho de producto salía $800 y hoy sale $8.000. Es un escándalo. Están haciendo que el comercio sea inviable y así la industria no tiene a quién venderle. Y si se produce caro en Argentina, vender al exterior es muy difícil porque uno tiene que competir contra el mundo.

Yo lo que veo es que el gobierno está muy lento, pero muy lento, en dar las condiciones necesarias para que el pequeño y mediano industrial pueda comenzar a producir.

-¿Cuáles serían esas condiciones?

-La clave es, en primer lugar, la financiación con condiciones adecuadas, con tasas bajas que sean accesibles. Se están pagando tasas del 45%, realmente es demasiado alto. Por otro lado, el tema impositivo. No puede ser que todavía estemos con el impuesto al cheque, con el valor del IVA como lo tenemos. Además de Ganancias, Ingresos Brutos. Está bien que algunos pueden ser nacionales y otros provinciales, pero es demasiada la presión impositiva que estamos teniendo.

El otro tema es la industria del juicio laboral. Se han llevado puestas cantidad de pymes. Entonces, hasta que no se reconvierta eso es muy difícil que la producción nacional salga adelante.

-Hay otro tema que es el tipo de cambio. Hoy el dólar está está un poco subvaluado y el gobierno también abrió la importación vía Courier y a la gente le conviene comprar el exterior porque les sale más barato.

-Es crear todavía más competencia al comercio y a la industria nacional sin darle las condiciones necesarias que estábamos hablando. Entonces uno dice, en definitiva está gobernando para la gente o está gobernando para corporaciones. Milei ha criticado siempre a los formadores de precios, pero cuando hace el Rigi no lo hace para las pymes que no tienen ninguna posibilidad de formar ningún precio, sino que se lo da a las grandes empresas, que siempre fueron las que forman los precios. Entonces hay una incoherencia implícita, que hoy ya está a la vista de todos en la forma de proceder.

-Todos hemos escuchado a varios ministros y al presidente recomendar a las empresas pequeñas que si tienen problemas que se reconviertan. ¿Qué tipo de capacidad tienen hoy las empresas pequeñas de reconvertirse?

-La experiencia indica que la única capacidad de reconversión es que esas empresas pasen a la informalidad. Sí. Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado y no ser irrespetuosos. Para reconvertirse hace falta condiciones, y si el ministro no pone las condiciones es un irrespetuoso. Le está faltando respeto a gente que tiene una empresa que ya tiene tres o cuatro generaciones. Por ejemplo, una empresa pyme que está enclavada en una ciudad del interior del país, que está enclavada en una economía regional, ¿qué posibilidades tiene de reconvertirse alguien que no está financiado, que paga una gran cantidad de impuestos, con un mercado cada vez más reducido y encima tiene que salir a competir con importadores que traen productos a mitad de precio que los que producen acá?

-¿Pensás el rumbo general del Gobierno es correcto, pero tiene que corregir cosas en el aspecto productivo o pensás que hay que hacer modificaciones más de fondo?

-Yo creo que en el Gobierno hay grandes ignorantes de lo que es el mercado interno y de lo que es el potencial de las pymes. No tienen ni idea de cuál es el potencial que tienen las pymes en Argentina y de lo que somos capaces de hacer cuando desde el gobierno se nos apoya.

- SIn embargo, hay organizaciones empresarias que están muy contentas con el gobierno

Las grandes, pero las pymes estamos permanentemente reclamando.

-¿Cómo se recompone la capacidad de consumo de la población?

Justamente, si las pymes son las que generan el 42% del PBI y aportan el 62% de los puestos de trabajo, lo que hay que apuntar es a apoyar a las pymes, porque si vos a un empresario pyme lo apoyás invierte acá. Las multinacionales, así como vienen a invertir cuando no le conviene, levantan campamento, se van afuera y te dejan 400 empleados en la calle, pero las pymes no. Las pymes permanentemente piensan en cómo mejorar el producto, vender más, abrir un local nuevo. Y eso es generación de trabajo permanente.

-¿Ves similitudes de esta situación económica con otras que hemos vivido en el pasado?

Yo creo que esto más grave, esto va a ser todavía más profundo. Y lo que me preocupa es la ausencia de señales hacia el sector de la microeconomía.