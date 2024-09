Sigue la tendencia de colocar deuda y habrá nueva licitación de Lecap y Boncer

La Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de instrumentos del Tesoro Nacional que incluye seis Lecaps (cinco de ellas nuevas) y tres bonos. De esta manera, el Ministerio de Economía continúa con la tendencia de colocar deuda en pesos.

La colocación, que fue lanzada este lunes y se llevará a cabo el próximo viernes, incluirá los siguientes instrumentos

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (S13D4 - reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE FEBRERO DE 2025 (S14F5 - nueva);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 14 DE MARZO DE 2025 (S14M5 - nueva);

d. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE ABRIL DE 2025 (S16A5 - nueva);

e. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 16 DE MAYO DE 2025 (S16Y5 - nueva);

f. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (S12S5 – nueva);

g. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (TZXM5 – reapertura);

h. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 – reapertura); y

i. BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2027 (TZXM7 – reapertura).

Como lo detalla la comunicación de la cartera de Economía, la recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 11 de septiembre de 2024 (T).

La licitación de los instrumentos detallados se realizará, en el caso de los puntos b), c), d), e) y f) mediante indicación de la tasa efectiva mensual. Para los instrumentos indicados en los puntos a), g), h) e i) la licitación será mediante indicación de precio de reapertura, sin precio mínimo ni máximo.

Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.

En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada. Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en estos tramos no competitivos, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO $50.000.000, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán seguir los siguientes criterios:

en el caso de las Lecap de los puntos b), c), d), e) y f) deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizará estos instrumentos como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales,

en el caso de la Lecap del punto a), deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $50.000.000 y el precio en pesos de reapertura por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

en el caso de los Boncer, deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor a VNO $50.000.000 y el precio en pesos de reapertura por cada VNO $ 1.000 con dos decimales.

Los tramos competitivos estarán destinados a: i) personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $50.000.000, y ii) a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $1.000.000, y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.

Podrán participar en las suscripciones de Lecap y Boncer las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.