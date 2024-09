Se encienden luces amarillas: el "cisne negro" que el Gobierno quiere evitar a fin de año

El Gobierno quiere cerrar el 2024 sin complicaciones económicas extras. Descarta Javier Milei que para diciembre podrá mostrar una caída sólida de la inflación, que no habrá sorpresas en cuanto al manejo y control del mercado de cambios y que financieramente el público podrá considerar que los instrumentos bancarios están más a favor de la posibilidad de tomar créditos que de rechazarlos.

Pero el Poder Ejecutivo sabe también que éste será un año de caída del producto, de cierto malhumor general por la falta de reactivación y de sostenimiento del cepo. Especialmente, en lo que tiene que ver con el acceso al dólar, la divisa elegida por empresas y particular a la hora de ahorrar o prepararse para una inversión.

Por todo esto el Presidente no quiere que haya sorpresas desagradables en áreas que parecen dominadas. O que al menos hasta aquí no le trajeron dolores de cabezas. En definitiva, Javier Milei no quiere problemas nuevos. Por esto le exige a todos sus asesores directos e indirectos, que le indiquen un mapa de acción hasta diciembre, que incluya la disminución de posibilidad de daños. Especialmente los autoprovocados. Y aquellos sobre los que la clase media tiene especial preocupación y más broncas general.

Foco en los cortes

En el listado aparece en primera línea de observación, descartar la posibilidad de cortes de energía para diciembre, el mes de mayor demanda concentrada, fruto de la suba de las temperaturas. El escenario que quieren evitar desde el Ejecutivo y el Ministerio de Economía es que luego de las subas de tarifas hasta niveles al borde del límite de supervivencia de la clase media, haya además cortes de energía cerca del final del muy complicado 2024. Por esto, hay alerta en el Palacio de Hacienda para que el problema no crezca.

Antes esto, un informe reservadísimo que maneja el Gobierno habla de lo siguiente.

De los aproximadamente 40.000 MW (megavatios) declarados como disponibles, solo 31 mil lo estuvieron el verano pasado.

En el AMBA la red de Edesur sufrirá los peores efectos de los cortes y tendrán el mayor impacto social / mediático.

Los cortes en el interior del país (Patagonia-NEA-NOA) van a ser mucho más severos que en el AMBA, Córdoba y Mendoza.

Las redes de las distribuidoras –excepto Cuyo– no están en condiciones de soportar picos.

Los pronósticos de temperaturas medias para la mitad centro norte del país están por encima de la media, similares al verano anterior.

A medida que las temperaturas aumentan las TG pierden potencia, aprox 1.000 MW.

La red de transporte de 500 kw (kilovatios) está al límite de su capacidad y, cualquier situación que genere un “evento simple” puede dejar sin energía un grupo importante de provincias.

Se recomienda realizar un arranque en negro en tiempo real para testear la capacidad de respuesta del sistema (una simulación).

La importación de 2.500 MW desde Brasil es indispensable.

El organismo regulador de Brasil no permite realizar contratos firmes y –dada la situación hídrica prevista– no creemos que se vaya a contar con esa importación en los horarios de máxima demanda.

La importación desde Paraguay es muy reducida.

La importación desde Uruguay suele ser no competitiva.

El informe habla de un elevadísimo nivel de probabilidades de cortes, de entre 20 y 25%. Un porcentaje demasiado alto para la aceptación presidencial, y que debe ser reducido de inmediato. La situación se vuelve complicada, al saber que las tarifas de electricidad serán particularmente altas, ya que para fin de año la demanda sube y la comparación se hará contra meses a pleno subsidio, como el último trimestre del 2023.

Cooperativas al ataque

En paralelo, el Gobierno mira con desconfianza otro aspecto del problema energético. Se supo en las últimas horas que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) desarticuló una estrategia ilegal que, según fuentes oficiales amenazaba con desfinanciar el sistema energético nacional.

Esto eventualmente haría acelerar los cortes y le habría provocado un perjuicio al Estado por unos 160.000 millones de pesos. Esta situación involucraba a varias cooperativas eléctricas, entre ellas la Cooperativa de Villa Gesell, que inició un proceso legal para no abonar los servicios de energía provistos por Cammesa.

El conflicto comenzó cuando la Cooperativa de Villa Gesell presentó un amparo individual en el marco de un proceso colectivo, con el fin de eximirse del pago por la energía suministrada. La estrategia de la cooperativa fue favorecida por una resolución del Juzgado Federal de Dolores, que permitió a las cooperativas involucradas dejar de pagar a Cammesa por la energía que seguían cobrando a sus usuarios. Esto generaba una ganancia neta para las cooperativas, mientras evitaban sus obligaciones de pago a la empresa.

Sin embargo, esta acción legal fue desatendida, tanto por la Secretaría de Energía del gobierno anterior como, también, por la actual, lo que permitió que la maniobra avanzara en los tribunales sin mayores trabas. No fue hasta que un equipo de abogados, liderado por la vicepresidencia de Cammesa, intervino para desbaratar lo que calificaron como una acción "malintencionada", que iba en contra de los intereses del sistema energético nacional.

El proceso judicial tenía implicaciones que encendían las alarmas. La podría haber afectado el suministro de energía a nivel nacional, ya que comprometía la integridad financiera de Cammesa, la cual es fundamental para asegurar la provisión de energía en el país.

Los abogados de las cooperativas involucradas habían declarado el expediente como secreto, lo que levantó sospechas sobre posibles irregularidades y complicidades en el juzgado. La Cámara Federal de Mar del Plata calificó el proceso como "inapropiado" y dio además lugar a la recuperación de los más de 160.000 millones de pesos que no habían sido abonados por las cooperativas, incluyendo los intereses generados.

Según fuentes cercanas a Cammesa, se buscará actuar “quirúrgicamente” para evitar estas maniobras que, por su parte, para el Gobierno tienen cierto olor político.