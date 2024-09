Pablo Sibilla: "Tendremos un anuncio histórico para Renault en Argentina"

Argentina atraviesa un nuevo impulso económico en medio de mercados que todavía se mantienen expectantes a las reformas en materia impositiva que plantea el Gobierno de la Nación. La industria automotriz, histórico motor de gran parte de la economía argentina, también empieza a traccionar en ese sentido y a tener un nuevo rol, tanto en el desarrollo como en la importación.

Pablo Sibilla, presidente de Renault, habló con MDZ y dio detalles sobre la situación que atraviesa el país y la industria automotriz en particular, siendo la firma francesa una histórica marca de la plaza automotor local. El sello galo que dejó grabado en la retina argentina una enorme cantidad de modelos, desembarca en la Argentina ahora con la nueva Kardian.

Mirá la entrevista con Pablo Sibilla

-¿Cómo ves a la Argentina en este momento? Porque además, específicamente en el momento económico y social, la industria automotriz está teniendo desafíos y está siendo muy mencionada en materia de precios, en materia de incentivos ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo vos? ¿Hay algún optimismo, pero hasta dónde llega?

-Primero tenemos que decir que en los últimos meses se ve una recuperación bastante sostenida en el mercado. Estamos viendo un mercado que este año terminará en un poquito más de 380.000 vehículos y el año que viene ya estamos viendo un mercado de 430.000 vehículos, algunas marcas inclusive hablan de más que eso; y 430.000 vehículos es el mercado de 2023.

-Desde el punto de vista de las medidas que estuvo tomando el Gobierno, el punto que tenemos por delante es que en diciembre el impuesto de países va a terminar, se presume que el negocio de la importación va a cambiar o va a tener que cambiar ¿Ustedes esperan un cambio fuerte en ese sentido y cuando habla de un cambio fuerte, la gente lo va a ver, lo va a percibir en el bolsillo el cambio?

-Hace ya algún tiempo que veníamos hablando con economía de la importancia de empezar a reducir algunos impuestos. Ya el ministro lo había dado como un objetivo y lo positivo de esto es que él se comprometió a hacer este primer paso y lo cumplió. Entonces eso ya te diría que le da mucha previsibilidad a las operaciones nuestras y a nosotros con nuestra casa matriz.

Como vos decís, efectivamente, si bien cada empresa tiene su política y su ecuación de costos, habrás empezado ver alguna baja de precio en algunos vehículos. Nosotros también tuvimos en promedio una baja del 3,3% con algunos vehículos que bajar un poquito menos y otros que bajaron mucho más que el 3%, dependiendo del origen y dependiendo del tipo de producto que era, y creemos que es positivo y que los consumidores lo lo lo van a ver como positivo y de hecho se están empezando a consumir. Porque además de eso, lo que ves es que hay un nivel de oferta en lo que tiene que ver con financiación de las marcas, muy consolidado por la marca también, que hace que lo que la gente pueda acceder más fácilmente a los vehículos.

Para terminar con este tema del impuesto, no es solamente importante para el consumo interno, sino que es muy importante y eso sí es algo que venimos trabajando y construyendo con Economía desde que llegaron, es el tema de trabajar la competitividad país. El impuesto país es un impuesto que, a través de lo que pagan los proveedores y todo lo demás, también te degradaba la competitividad de la Argentina y es algo que tenemos que seguir trabajando porque la industria automotriz es una industria que tiene un perfil exportador y que lo quiere desarrollar aún más.

-El argentino, cuando puede comprar autos, da la sensación que está dentro de las prioridades económicas de una amplia gama. El esfuerzo está siempre ahí, dispuesto a hacerlo. ¿Cómo lo ves vos hoy? ¿En cuanto a la posibilidad de financiar? Empieza a aparecer financiamiento, pero da la sensación de que para muchos sectores todavía no alcanza ¿En qué momento crees que podemos llegar a eso? ¿Dónde ves el mercado madurar?

-Entre financiación de bancos, cuando hay bancos propios, de marcas propias o de bancos comerciales externos y los planes de ahorro, hoy en día el 40% de lo que se vende en Argentina es financiado. No es menor, porque yo estuve la semana pasada en Brasil y aproximadamente el 40%, siendo Brasil que tiene un perfil mucho más de compra financiera que Argentina, más o menos el 40% de los autos que se están vendiendo también son financiados. O sea que, en ese sentido, Argentina se estira un poquito para arriba o Brasil bajó un poquito. Estamos más o menos al mismo nivel. Eso ya es un indicador.

Yo creo que a nivel de tasas el Gobierno hizo una un intento de bajar las tasas y después por ahí se le fue un poco al dólar y lo volvió a reacomodar. Las tasas creo que a largo plazo tienen que entender a bajar, pero lo que hay que también trabajar es en plazos más largos, lo que hace que la gente pueda acceder a más vehículos es poder tener una una cuota menor, porque el plazo de financiación es más largo y eso creo que viene dado un poco con la previsibilidad que hay a largo plazo.

Cuando las cosas empiecen a salir y se empiece a confirmar el cambio de tendencia, yo creo que ahí va a haber una mayor tranquilidad de mercado, los plazos van a ser más largos y ahí las cuotas van a ser más abordables por el público en general. Con respecto a lo que me hablabas del del cepo, efectivamente, hoy las importaciones hoy están libres, o sea vos podes importar lo que quieras.

No hemos salido completamente del cepo porque existe un stock de deuda anterior, previa a este gobierno, que todavía no se evacuó completamente y por eso las condiciones de pago tendrían que ser más cortas que las que son. El Gobierno ya las redujo. Los autos, por ejemplo, se pagaban a 180 días, hoy se pagan a 90, pero el stock grande todavía falta. Entonces, cuando se elimine completamente el cepo, ahí podremos hablar de un mercado totalmente liberado en términos de importación.

-Ustedes acaban de presentar un modelo nuevo, el Kardian, han tenido un éxito importante con con la Alaskan, con la camioneta, La sensación que sigue esa historia de que aspiracional en un argentino tener una chata, que es raro, porque mucha gente que ni siquiera tiene campo, que quiere tener una chata igual ¿a donde lo ves que va al mercado?

-Primero, el mercado de de pick up va a seguir aumentando. Argentina tiene, cuando vos mira con respecto a los otros países de América Latina, la mayor proporción de pick ups con respecto al tamaño de mercado total que puede haber en América Latina comparado con Colombia, con Brasil y con los otros países, Más del 32% de los vehículos que se venden en Argentina son pick ups y eso es una particularidad, es muy particular de la Argentina. Es como el argentino, le gustan las pick up, sean pick up, mediana o pick up compacta.

Igual había una falta de oferta porque por un tema de especialización en Argentina se especializó mucho en vehículos utilitarios o pick ups, que me parece que es la orientación correcta y, por ejemplo Brasil, que es la gama complementaria nuestra, está más especializado en vehículos de mayor volumen, más de entrada y obviamente hasta el año pasado esos vehículos no entraban tanto.

Entonces es normal también que empecemos a ver un crecimiento de todas las marcas en ese tipo del segmento, que es el segmento B, que ese segmento del Kardian, por ejemplo, que son autos importados que empiezan a crecer otra vez porque hay más disponibilidad que hasta el año pasado

-Pablo, muchísimas gracias.

-Gracias a vos.