Salarios: qué se espera en lo que resta del año para recuperar el terreno perdido

Con una inflación que se está desacelerando, el aumento de salarios ya no es el principal tema de conversación dentro de las empresas, debido a la pérdida del poder de compra. Sin embargo, dado todo lo perdido durante 2023 y, en especial, a partir de la devaluación de diciembre, lo cierto es que los sueldos están lejos de recomponerse. Con el objetivo de compartir experiencias y mirar hacia adelante sobre lo que puede pasar con los ingresos y las empresas, la semana próxima se realizará el Foro Compensaciones y Beneficios.

En este contexto, Paula Pía Ariet, economista y líder de Gestión Consultores –organizadora del encuentro, expresó que el objetivo es mostrar cómo ven las empresas el contexto actual. Además, se va a hablar sobre los beneficios que se utilizan y los que se evalúan para el año próximo. Los datos surgen de encuestas y trabajos que la consultora realiza con sus clientes de Mendoza y de otras provincias.

El objetivo del foro que se realizará el 15 de agosto en el Arena Maipú es, además, presentar un panorama sobre lo que puede pasar en la economía y en las empresas. Por este motivo, habrá una charla del economista Gustavo Reyes sobre las perspectivas macro para el segundo semestre. También estarán presentes cuatro empresas de rubros clave que disertarán sobre las problemáticas, desafíos y oportunidades de sus distintos sectores.

De este modo, se presentarán casos de éxito y cómo ven el futuro las compañías de rubros que tendrán un alto impulso, tanto este año como en el futuro. Estarán presentes representantes de Aconcagua Energía (petróleo), Knight Piesold (minería), People Analytics (ciencia de datos) y un especialista en Inteligencia Artificial (Nicolás Seleme). Este es el quinceavo foro que organiza Gestión Consultores y se puede participar tanto presencial como virtualmente a través del siguiente link de inscripción.

Difícil recomposición

“Lo que vemos es que el sueldo va a aumentar muy de la mano de la inflación y ya ha comenzado a hacerlo”, destacó Ariet quien agregó que en lo que va del año el salario creció más que los precios generales. El problema es que en 2023 se perdió tanto que los ingresos tardarán en recomponerse.

Así, ahora las empresas han comenzado a distanciar los ajustes, debido a la ralentización de la suba de precios. Las que subían todos los meses, ahora lo hacen cada dos y así sucesivamente, debido a que tal vez no suma tanto una mejora mensual de 3 o 4% que una cada dos o tres meses del 10%.

Las empresas evalúan sus ajustes y beneficios para el segundo semestre.

En este marco, con excepción de algunos rubros o puestos, lo cierto es que los salarios seguirán destinados –con suerte- a perder menos contra la inflación. Así, los aumentos reales o las recomposiciones importantes quedarán para el 2025 en donde muchos cifran sus tibias esperanzas. “El 2025 podría llegar a ser el primer año en el que la inflación sea menor que la del año anterior”, observó Ariet, también economista y licenciada en Recursos Humanos.

Sin embargo, esto no alcanza para apostar al 100% por una recuperación. Si bien hay esperanza, la mayoría cree que la mejora será lenta y todavía faltan cartas para saber qué puede pasar en realidad. En especial, porque todavía no se termina de reglamentar la Ley de Bases y debido a que muchos creen que pueden aparecer oposiciones judiciales que no terminen de marcar la cancha. “Lo que va a ser beneficioso es saber cuáles van a ser las regulaciones en danza”, subrayó Ariet con relación a las leyes laborales, entre otras normas.

La posibilidad de trabajar afuera

Entretanto, la pérdida del poder de compra del salario no solo depende de la inflación, sino que hay otras variables en juego. Por mencionar solo algunas, habrá que ver cómo impacta la recesión en el desempleo y el nuevo modo en que inciden los cambios laborales de la mano de la tecnología y de nuevas posibilidades. De hecho, en Mendoza se observan migraciones en profesiones como la medicina, tanto a Chile como a San Luis, por mencionar la que más ha crecido. El Foro Compensaciones y Beneficios se realizará el 15 de agosto.

En este marco, el último informe de la consultora internacional Randstat le pone números a lo que se gana en Argentina en comparación con Uruguay y Chile. Estos dos países, según el análisis, se posicionan como plazas atractivas para los argentinos que analizan la posibilidad de emigrar por trabajo. En ambos casos, juegan a favor la cercanía geográfica, el idioma compartido y la estabilidad económica que Argentina todavía no logra.

El informe de Randstad pondera distintas variables como el valor de la vivienda, de la nafta, la canasta básica y los salarios promedio e insta a reflexionar sobre la conveniencia o no de trabajar en otro país. “Como instancia de desarrollo profesional, la experiencia laboral en el exterior es siempre muy valorada porque involucra un gran aprendizaje”, comentó Andrea Ávila, CEO de Randstat. Agregó que no hay que perder de vista que emigrar para trabajar en otro país implica un desarraigo que no a todos les resulta sencillo asumir.