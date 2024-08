Caen los alquileres temporarios: qué implica para los inquilinos

La caída en la oferta de alquileres no solo impactó en una suba del precio, debido a la escasez sino también la migración de muchas viviendas al sector de temporales. Sin embargo, el cambio no fue el más rentable para todos los propietarios y, ahora que el mercado se equilibra por el aumento en la cantidad de casas y departamentos que se alquilan, las unidades para airbnb también se modifican.

Muchos de los grandes centros urbanos del mundo padecen lo que tanto Mendoza como Argentina vivió hasta hace poco. Así, mientras abundan los alquileres temporarios, las personas que allí habitan no logran conseguir un lugar donde vivir a precios razonables. Por el momento y en función del nuevo contexto, pareciera que Argentina volvió al mercado anterior, lo que favorece a los locales.

Según el informe de Inmodata basado en datos de Inmoup, a medida que sube la cantidad de inmuebles para alquilar y vivir, caen los que apuntan al turismo y al temporal. De este modo, solo el 19% de los alquileres se ofrecen por día y amoblados y, buena parte de ellos (81%) pide un tiempo mínimo de 30 días por lo que apuntan a un público que no es el turista.

En este marco, Andi Landa, corredor inmobiliario que realiza el informe y al frente de la inmobiliaria Aele, expresó que la oferta ha crecido debido a que el temporal no ha demostrado ser rentable. Al menos no para la mayoría, que pensó que se trataba de un negocio más sencillo.

Baja de los alquileres temporarios, según el relevamiento de Inmodata.

Según la medición de Inmodata, en enero de 9 propiedades que se publicaban para la venta, había una para alquiler. Al 15 de julio esta proporción bajó a 4, lo que favorece a los mendocinos en general. Este dato se completa con el crecimiento en la cantidad de viviendas publicadas para alquiler que, entre diciembre y julio registró una suba de 366% para casas y de 322% la de departamentos.

Esto ha servido para bajar los precios, por lo que hoy muchos inquilinos piden renegociar contratos o se mudan si no hay acuerdo, debido a que los precios son más accesibles desde cero que para algunas renovaciones.

Inquilinos favorecidos

La medición de Inmodata se realiza en función de un portal tradicional en donde no priman los alquileres temporarios como es airbnb. Sin embargo, aquí también había estas propuestas eran mayoría en el segmento de alquileres debido al retiro de propiedades del mercado. En este contexto, Santiago Debé, corredor inmobiliario y miembro de la Asociación de Propietarios, destacó que muchos dueños creyeron que el temporal podía ser una salvación, pero que en los hechos no lo fue.

Tras los cambios en el mercado los inquilinos poseen más opciones y los precios empezaron a bajar.

No solo porque “Mendoza no es ni Bariloche ni Mar del Plata”, sino porque no se trata de un negocio tan sencillo como parecía. En primer lugar, por la demanda y la atención que requiere una propuesta para el turista –con atención muchos fines de semana- y porque en muchos edificios se comenzó a prohibir o regular los temporales debido a los ruidos molestos que se ocasionaban.

El mayor problema es que los departamentos ubicados en el Centro o la ciudad de Mendoza eran solicitados, pero no así los de Godoy Gruz, Guaymallén u otros. “En general el turista no se va lejos”, expresó Debé. De hecho, el informe de Inmodata muestra una suerte de sobreoferta en la ciudad en contraposición con la caída en el resto del radio urbano.

Para Debé, la actual baja de los temporarios beneficia a los inquilinos que hoy tienen para elegir, tanto en precios como en “comodidades”. “La gente busca una propiedad que se adapte a su bolsillo, mira, elige y después negocia”, expresó Debé y agregó que por lo general se llegan a buenos acuerdos. Por otra parte, la posibilidad de pactar contratos a corto plazo en función de acuerdos entre particulares, ha beneficiado a los departamentos amoblados que se alquilan por uno o dos meses.