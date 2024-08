Apuesta por el enoturismo: buscan saber qué quieren los turistas para mejorar la oferta

Aunque no a todas las bodegas les mueve la aguja, el turismo del vino es un rubro que crece y del que las empresas no quieren quedarse afuera. Por este motivo, crecen las propuestas gastronómicas al tiempo que surgen nuevas ideas con el fin de atraer visitantes y hacer vivir la experiencia del vino. El contacto de primera mano con la bebida nacional es uno de los puntos fuertes que destacan los especialistas para no quedarse afuera de una oferta que crece y que es cada vez más demandada.

En este marco, el Observatorio Estadístico de Turismo del Vino lanzó una encuesta que permitirá conocer la oferta y la demanda actual de Mendoza, como primer paso de una estrategia nacional que tiene al desarrollo del enoturismo como objetivo central. Por este motivo, se firmó un convenio entre el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) para trabajar en conjunto.

La estrategia ya comenzó con el envío de una encuesta a un universo de 230 bodegas y viñedos con apertura turística registrados en la provincia de Mendoza, zona con la mayor cantidad de establecimientos enoturísticos operativos del país. El objetivo es obtener información valiosa que permita coordinar acciones futuras y mejorar la oferta turística del vino tanto en Mendoza como en el resto del país.

La Coviar y el Emetur quieren mejorar la oferta de enoturismo.

Hay que tener en cuenta que el enoturismo tiene mucho de internacional, asociado a los brasileños principalmente, así como a un turista que llega con predisposición para consumir. “Hoy el turismo del vino le puede cambiar la vida para bien a un productor o a una bodega pequeña. Por eso es tan importante su desarrollo”, dijo Pablo Asens, vicepresidente de Coviar y director a cargo de la unidad ejecutora de Turismo del Vino.

Trabajo en conjunto

Las encuestas buscarán recabar datos sobre la cantidad y procedencia de los turistas, servicios ofrecidos por cada una de las bodegas y viñedos, sostenibilidad y otros aspectos relevantes que permitan conocer la oferta disponible en cantidad y calidad, y la demanda de los visitantes. Así, al primer paso de envío de encuestas en Mendoza, se sumará un segundo relevamiento destinado al resto de los establecimientos vitivinícolas abiertos al turismo en el resto del país.

Los datos de este primer relevamiento se prevén serán presentados en lo que serán las IV Jornadas Nacionales de Turismo del Vino que este año se realizará en Mendoza. En esta edición el eje principal será la sostenibilidad turística. En este marco, el desarrollo del turismo del vino es uno de los ejes centrales del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) en su actualización al 2030. Esto porque la Coviar y el Emetur acordaron trabajar en conjunto para generar instrumentos, acciones y potenciar herramientas que fortalezcan el enoturismo en Mendoza.