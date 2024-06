A paso lento, el Banco Central sigue comprando dólares

El Banco Central refinalizó las operaciones de la jornada con compras por US$ 20 millones para atender la demanda en el mercado. De esta forma lleva en lo que va del mes de junio compras por US$ 126 millones, lo que implica una fuerte desaceleración de la acumulación de dólares. Desde diciembre de 2023 se compuran compras por US$ 17.372 millones.

Las reservas del Banco Central, en tanto, culminaron en US$ 29.416 millones, lo que significa una mejora de US$ 50 millones desde la jornada anterior.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar blue, en tanto, culminó la jornada con sin cambios y cotizó en $1.250. Los dólares financieros, por su parte, cedieron escalones. El MEP bajó 0,9% y se vendió en $1272, el CCL cedió 0,5% y cotizó a $1.297

El dólar mayorista se vendió a $898 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 278,9 millones y en el Rofex de US$ 324 millones.

La brecha cambiaria con el blue culminó en un 39,2%. El minorista que comercializa el Banco Nación cerró en $918 y la brecha cambiaria quedó en un 36,8%.