La ley propia que el oficialismo busca derogar tras cinco años de críticas y reclamos

Conocida como ley de contratos, la norma provincial N° 9133 no surtió los efectos deseados y casi desde que asumió la nueva gestión, prometió derogarla. De este modo, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, presentó este jueves en la Cámara de Senadores de la provincia el proyecto para que dicho anuncio se haga realidad. La regla nació con el objetivo de dar una suerte de garantía a los productores que entregaran la materia prima para su elaboración al sector industrial. Sin embargo, lejos de ser una solución fue una complicación que se agravó por las altas multas que se aplicaban por incumplimiento. Con una mirada desregulatoria, ahora se la dará de baja aunque tiene que pasar el filtro de la Legislatura.

La ley 9133 funciona desde 2018 y fue propuesta por el radical Martín Kerchner Tomba para el sector del vino, pero en 2020 se amplió al resto de la agroindustria. La norma crea un Registro Único de Contratos para la compraventa de frutas y verduras destinadas a industria para evitar malas prácticas o estafas. Sin embargo, el objetivo de proteger a los productores no se cumplió debido a que, por un lado, no ha sido sencillo acordar contratos en medio de contextos inflacionarios. Además, la compra venta tanto de la uva como del resto de la fruta es dinámica en función de la demanda, la oferta, la disponibilidad, el contexto y las relaciones entre las partes. En este contexto, no era sencillo acordar rúbricas permanentes que implicaban un contrato ya que cualquiera de las partes podía perder mucho en el camino.

Por otra parte, también es común que se pacten diversos modos de pago que, por lo general, son diferidos o pos elaboración, lo que complejizaba aún más el cumplimiento de la ley. No solo eso, el mayor problema era que la norma establecía sanciones con hasta el 5% de la operación y los montos de las multas eran millonarios. En 2023, muchas fábricas y asociaciones de productores pusieron el grito en el cielo por este motivo debido a que no solo era confiscatorio para las industrias sino, en palabras de algunos representantes, “inconstitucional” porque iba en contra del Código Civil y Comercial Argentino.

Cómo seguirá la situación

La intención que se concretará hoy en el Senado y que deberá pasar por los caminos legislativos para aprobar o rechazar la derogación es parte del anuncio del 1 de mayo del gobernador Alfredo Cornejo. La senadora justicialista, Mercedes Derrache, explicó que la derogación de cualquier ley provincial debe cumplir los pasos de cualquier proyecto y ser aprobada tanto por la cámara Alta como por la Baja. En este caso, solo se necesita una mayoría simple y -aunque en principio no habría más detalles que la baja de la 9133- el Gobierno tiene mayoría en la Legislatura con altas posibilidades de aprobación.

Se descuenta la aprobación de la derogación en la Legislatura

Desde el Ministerio de Producción también habían confirmado la necesidad de dar de baja una norma que, según explicaron, entorpece más que otra cosa. De este modo, no aportaba ningún beneficio al productor y era muy compleja de cumplir tanto para las bodegas como para las conserveras y otras industrias agrícolas. Sin embargo, aclararon que han extendido el tiempo para registrar contratos ya realizados y que no se pierda lo ya realizado. En su momento, la fecha límite era el 31 de mayo y ahora se podrá realizar la registración hasta el 31 de agosto.

La derogación de la ley de contratos llega en medio de un contexto de desregulaciones que no solo promueve el Gobierno Nacional sino que también es avalado por el Provincial. De este modo, aunque todavía no se ha avanzado, en su momento desde el Ministerio también se había confirmado que se pedirá la baja de la ley de mosto. El acuerdo Mendoza-San Juan establece un porcentaje para elaborar “endulzante de uva” con el objetivo de evitar sobrestock en la industria del vino. Por otra parte y en medio de las dificultades financieras generales, también se frenaron parte de los subsidios tanto completos como de tasas de financiación. En este marco, la vitivinicultura podría comenzar a reconfigurarse aunque no están claras todavía las consecuencias ni los tiempos de dichos cambios.