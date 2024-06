Ganar en reales y gastar en pesos: cómo es vivir en dos países al mismo tiempo

Cada vez son más los ciudadanos que resguardan sus pesos comprando mercaderías en las ciudades fronterizas, de Foz de Iguazú, Dionisio Cerqueira, Santo Antonio (Brasil), entre otras y también Encarnación Paraguay.

Es que, desde alimentos hasta electrónica, pasando por bazar, cubiertas, línea blanca y materiales de la construcción se consiguen a por lo menos un 50% menos que en las ciudades fronterizas misioneras como Posadas, Iguazú, Bernardo de Irigoyen o San Antonio, entre otras.

Inclusive muchos residentes en estas ciudades fronterizas decidieron trabajar en las ciudades brasileñas y paraguayas donde cobran más del doble, permitiéndoles así tener una mejor calidad de vida.

"Trabajaba en un comercio de ropa en Bernardo de Irigoyen, cobraba unos 500 mil pesos por mes, ahora trabajo en este supermercado de Dionisio Cerqueira como repositora y cobro unos 5.000 reales que al cambio serían unos 1,1 millones de pesos"; dijo Sara Bertanik, quien junto a su marido todos los días cruzan caminando de Bernardo de Irigoyen a Dionisio Cerqueira para trabajar.

Las compras en supermercados de países fronterizos son una de las opciones que evalúan los misioneros para paliar la crisis.

"Mi marido consiguió trabajo en un negocio de materiales para la construcción, cobra unos 6.000 reales por mes, es decir 1,3 millones de pesos al mes. Entre los dos juntamos más de 2 millones de pesos, dinero que no juntaríamos trabajando en Bernardo de Irigoyen", agregó.

"Es cierto que hacemos mucho sacrificio, salimos a las 7 y regresamos a las 19, pero es la única forma de llegar a fin de mes. En Bernardo de Irigoyen se están cerrando negocios. Es más, algunos comerciantes están viendo la posibilidad de trasladar sus comercios a la ciudad brasileña", agregó.

Sara es un ejemplo de la cantidad de ciudadanos de esta ciudad fronteriza en Misiones que a diario cruzan caminando, ya sea en forma legal como ilegal, para trabajar en la ciudad vecina brasileña.

"Cruzo cuatro veces por día. Reconozco que lo hago en forma 'ilegal' porque en vez de pasar por el puesto de Migraciones lo hago por el costado, es que los trámites son engorrosos y voy con el tiempo justo. Trabajo en un centro odontológico y tengo muchos pacientes que vienen de varias ciudades misioneras porque les resulta mucho más barato"; dijo odontólogo Gustavo Levovich.

En este sentido, el intendente de Bernardo de Irigoyen Edgardo "Chichín" Aquino reconoció que es imposible parar el tráfico vecinal fronterizo. "La gente defiende sus pesos como puede", dijo.

"A nosotros nos bajó un 60% la recaudación municipal debido al cierre de comercios y a la paralización de la obra pública. No tenemos industrias y los pocos comercios que sobreviven tratan de no tomar empleados", agregó. Electrodomésticos y cubiertas en el exterior.

Aquino dijo que "muchos profesionales prefieren trabajar en Brasil porque el dinero les rinde mucho más. Trabajan allá (por las ciudades brasileñas), compran en supermercados brasileños y ahorran en reales".

Compran de todo

A diferencia de hace unos meses la situación comercial se revirtió. Los argentinos cruzan a las ciudades brasileñas y menos combustible compran de todo, desde alimentos hasta materiales para la construcción.

Inclusive muchos ciudadanos que residen en las localidades fronterizas como Bernardo de Irigoyen y San Antonio traen en forma ilegal mercaderías y las ofrecen en sus negocios o en sus domicilios. "Voy, compro mercadería y la revendo en mi casa, de esta forma ayudo a solventar los gastos, porque con el sueldo de mi marido como empleado público no nos alcanza para llegar a fin de mes", dijo Paola Musso residente en San Antonio, ciudad frontera ceca con Santo Antonio.

Vivir en San Antonio, trabajar en Brasil

San Antonio es una localidad misionera ubicada al nordeste a unos 350 kilómetros de Posadas, frontera ceca con Santo Antonio.

Aquí, como en todas las localidades fronterizas la situación comercial se revirtió. Mientras hace no más de seis meses los brasileños llegaban caminando y se llevaban de todo, hoy es al revés, inclusive casi la mitad de los ciudadanos buscaron trabajo en las textiles de la ciudad brasileña.

"Trabajo de 8 a 17 de lunes a viernes en una textil, gano unos 5.000 reales por mes, es decir unos 1,2 millones de pesos, dinero que no cobraría en mi ciudad", dijo Carlos Ostrazuk.

"Hasta diciembre venían los brasileños, inclusive yo había abierto un pequeño negocio en el garaje de mi casa, pero la situación se revirtió con la devaluación, tuve que cerrar y buscar trabajo en las textiles de Santo Antonio", agregó. Ciudad del Este es otra de las plazas buscadas por los misioneros a la hora de ahorrar miles de pesos en sus compras.

En San Antonio todo proviene de Brasil. Inclusive hay comerciantes que en forma "ilegal" cruzan productos de primera necesidad y los venden en sus locales. "Reconozco que traigo mercaderías y las mezclo con productos nacionales. Fideos, arroz, azúcar, café traigo y revendo, evito que la gente cruce y yo mantengo mi negocio, sino tendría que cerrar", dramatizó Pedro M, dueño de un supermercado, quien pidió reserva de su nombre.

Dame dos o más…

Hace menos de seis meses los brasileños y paraguayos cruzaban a las ciudades fronterizas misioneras y además de llenar el tanque de combustible e inclusive llevarse bidones en forma clandestina para uso personal y de reventa, compraban de todo. Dejaban sus dólares, guaraníes o reales en Misiones. Era común verlos comprar de todo y decir el famoso deme dos o más.

"Hoy la cosa se revirtió. Sólo se acercan a comprar vinos argentinos que si bien son más caros que los brasileños o paraguayos, se los llevan de a cajas porque son más ricos", dijo Marcela Valenti, comerciante de Bernardo de Irigoyen.

Hoy el dame dos o más, se revirtió. Son los argentinos que en los supermercados brasileños y demás casas comerciales no se fijan en precios y compran mercadería por duplicado o triplicado. "Vengo con reales o pesos y compro para todo el mes", dijo Ana María Wojcik, quien reside en el Paraje Dos Hermanas a unos 20 kilómetros de la frontera con Brasil.

"Hoy gasté menos de 120 mil pesos, compré café, té, arroz, azúcar, artículos de limpieza, e inclusive compré productos que en mi pueblo no compraría, es decir me di el gusto de traerme chocolates y gaseosas", dijo Ana María quien además estimó que ahorró un 50%. "Tenés que venir a los negocios con reales o pesos, no con tarjeta de débito o crédito, porque te transforman en dólares y te cobran el impuesto País", comentó.

Muchos ciudadanos también adquieren productos cárnicos, frutas y verduras que están prohibidos ingresar al país. "Cruzamos por atrás de Migraciones, no vamos a dejar de comprar estas mercaderías que las conseguimos con hasta un 50% menos que en Bernardo de Irigoyen", dijo Mario Degli.

Artículos del hogar

Otro rubro que aprovechan los argentinos es la compra de artículos del hogar. "Compré un lavarropas semiautomático. En Bernardo de Irigoyen me costaba unos 150.000 pesos y en Dionisio Cerqueira lo conseguí a 65.000 pesos", dijo Carla Sposti, mientras cruzaba el parque que separa ambas ciudades.

Según se pudo averiguar, por ejemplo, una cocina de cuatro hornallas común, que en ciudades misioneras están en 200 mil pesos de costo, en Brasil o Paraguay se consigue a 130.000 pesos. "Es imposible competir, necesitamos una baja de impuestos, o frontera ceca", dijo Sergio Polanski comerciante de Bernardo de Irigoyen.

Muchos comerciantes reconocen que cruzan cocinas o lavarropas y los venden en sus negocios en forma ilegal. "Es la única forma en que podemos hacer frente a la situación", dijo Javier M, comerciante de la localidad misionera de Puerto Piray, quien cruzó en forma ilegal artículos del hogar y los ofrece en su local.

Materiales de la construcción

También es conveniente comprar en Brasil materiales de la construcción. Cemento, cal, bolsas de arena, cerámicas, entre otros, se pueden conseguir un 50% menos. "Estoy comprando los materiales para mi casita en Brasil. Es cierto que no tengo financiación y debo comprar con reales o pesos, pero me sale mucho más barato", dijo Benjamín Froile.

"También los argentinos adquieren los sanitarios y los muebles de cocina", explicó Martín Marques, comerciante brasileño de este rubro.

El rubro mueblería también es conveniente adquirir en Brasil. Colchones, almohadas y camas se pueden adquirir con hasta un 40% de diferencia.

De igual forma, los rubros bazar y línea blanca. "Los argentinos vienen a comprar porque les conviene", expresó Micaela De Souza.

Automotores

Sergio Rojas dijo que "mientras mi mujer hizo compras yo aproveché para hacer cambios de aceite y filtros en el auto, en mi ciudad Eldorado -situada a 100 kilómetros al Sur de Foz de Iguazú- ya que la diferencia es de un 35% menos. Luego me fui a Ciudad de Este y cambié las cubiertas, me ahorré 60%".

Según mecánicos de Foz de Iguazú muchos argentinos aprovechan la diferencia cambiaria para "arreglar sus vehículos, inclusive hacen trabajos como chapa y pintura, con una diferencia hasta de un 40%".

Tours de compras

Debido a la diferencia del tipo de cambio volvieron los tours de compras hacia Encarnación, Paraguay. Los ómnibus provenientes de Chaco, Corrientes y hasta de Córdoba llegan a Posadas. En la terminal de ómnibus de esta ciudad dejan a los pasajeros que se toman un micro suburbano que une Posadas con Encarnación, que los deja en el sector del circuito comercial de la vecina ciudad paraguaya.

El objetivo principal de estos compradores es adquirir ropa y calzados en Paraguay para revenderlos en sus provincias.

Según indicaron, optan por viajar a Encarnación porque al viaje lo pueden hacer ida y vuelta en el día y así no necesitan trasladarse hasta otros puntos de compra para reventa como los grandes mercados existentes en Buenos Aires.

Fabricio Becerra, administrador de la terminal de ómnibus de Posadas explicó, en diálogo con Radioactiva 100.7 de Posadas, que "estos tours siempre tienen que llegar a la terminal, pero no siempre lo hacen, hay muchos que desconocen la situación de que deben ingresar y por esas cuestiones que a veces se pueden encontrar colectivos que vienen de tour de compra o tour de viajes, y estacionan en diferentes sectores de la ciudad. Pero bueno, se está tratando de ordenar eso día a día, se trabaja y ahora la mayoría de los colectivos ingresan".

Consultado respecto a si creció el movimiento señaló que "si bien es muy variable, se nota un incremento de este tipo de servicio. Hay semanas que ingresa gran cantidad de coches, de unidades". Los precios en los países limítrofes llegan a ser la mitad que por los mismos productos en Argentina.

Asimismo, detalló que la mayoría de los tours de compra vienen de Corrientes, Córdoba y Chaco y se mueven con la siguiente logística: "Estacionan su unidad y la gente viaja a Encarnación en los colectivos internacionales. Y después ya vienen con todos los paquetes que les decimos la 'paquetería' y empiezan a cargar, terminan de hacer su carga y vuelven a su destino".

Cubiertas, electrónicos

En Paraguay lo más buscado por los argentinos son los neumáticos, en su mayoría de origen chinos y los productos electrónicos, principalmente celulares.

En una tienda de Encarnación, un neumático rodado 14 de la marca Firemax para autos tiene un valor de US$ 40 cada uno.

Al dólar oficial ($918 el Banco Nación), sería de $36.720 o si se toma como referencia el blue ($1.250) sería de unos $50.000. En la Argentina el precio varía entre los 98.000 y los 134.000 pesos.

Un neumático de la marca Pirelli quedarían en US$ 70 cada una. Eso serían unos $64.260 al dólar oficial y $87.500 al blue. En Misiones el mismo neumático cuesta entre 100.000 y 140.000 pesos.

En cuanto a celulares la diferencia es de hasta el 50%. Un teléfono con buena tecnología cuesta en Ciudad del Este unos 2.400.000 guaraníes, es decir unos 284.800 pesos, pero ese mismo aparato en la Argentina se consigue por unos 480.000 pesos. Lo mismo sucede con un celular de mejor tecnología que en Encarnación u otra ciudad paraguaya cuesta unos 3.300.000 guaraníes que al cambio son unos 391.600 pesos, en los negocios misioneros cuestan unos 780.000 pesos.

Bajas de entre 60% y 70%

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad fronteriza de Bernardo de Irigoyen, Walter Feldman, admitió que "las ventas comenzaron a bajar abruptamente" después de las fiestas de fin de año.

"Incluso tuvimos muchos socios de la Cámara que informaron que hicieron reducción de personal. También disminuyeron el monto de las propinas, las comisiones y se ve afectado además el sueldo básico", agregó.

En declaraciones a FM de las Misiones 89.3 de Posadas dijo que "algunos locales comerciales dejaron de alquilarse, y otros propietarios que estaban a punto de abrir decidieron no hacerlo y esperar para ver cómo avanza la situación, a fin de evaluar si podrán solventar los gastos".

"El rubro de los supermercados es el que sufrió el impacto más grande, los brasileños ya no vienen abastecerse como antes", explicó, agregando que sin embargo "las vinotecas siguen funcionando bien, aunque se redujeron las ventas, todavía el vino es un producto que se está vendiendo".

"Últimamente no son tantos los brasileños que cruzan a Bernardo de Irigoyen a comprar insumos, ahora la situación es inversa: son más los misioneros que van hasta Brasil para abastecerse, sobre todo de productos de la canasta básica", finalizó.