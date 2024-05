Los aumentos salariales proyectados por las empresas superan a la inflación

Según la última edición de la encuesta TISA de Mercer, consultora global líder en recursos humanos, las empresas prevén incrementos salariales para 2024 de un total acumulado de 196%. Este valor presenta una caída de 2 puntos porcentuales respecto al informe de marzo, en un relevamiento realizado entre 481 compañías con operaciones en el mercado argentino.

El panorama macroeconómico actual y el contexto de relativa incertidumbre continúa representando un reto para las organizaciones a la hora de ofrecer proyecciones para el año. De acuerdo con el informe, las empresas con casa matriz en Argentina reaccionan de manera más ágil al contexto, garantizando (para mercado general) una cantidad de incrementos superiores a las compañías subsidiarias de multinacionales.

Asimismo, ante las expectativas de baja de inflación, se ajustaron los presupuestos de incrementos a la baja también a mayor velocidad: el presupuesto de las organizaciones nacionales se ubica un 3% por debajo de las compañías subsidiarias, cambiando la tendencia de reportes anteriores.

Foto: Shutterstock

El contexto local da un giro novedoso: debido a la fuerte baja en la expectativa de inflación para lo que resta de 2024, los aumentos proyectados por primera vez superan a la inflación proyectada para el mismo período. De hecho, la última vez que observamos esta situación fue durante la pandemia. No obstante, es importante tener presente que el nivel de inflación anual proyectado es alto (190%) y sigue siendo una amenaza importante para la erosión del poder adquisitivo de los salarios.

Al preguntarle el criterio para definir los aumentos salariales para el personal fuera de convenio, el 52 % respondió que utilizaba varios factores y un 18 % lo hace a través del mercado. No obstante, hay un grupo de alrededor del 17% que aplica directamente la inflación a la hora de definir estos incrementos. La proyección de incrementos de cada uno de los cuarimestres de 2024 no presentó variaciones significativas versus el relevamiento de Marzo (TISA#3) y la mediana de dichos incrementos no presenta grandes movimientos y se sitúa en 196%.

El informe encuentra que la dispersión de incrementos entre industrias disminuyó en comparación a la edición anterior, obteniendo una brecha entre máximos y mínimos de 33 puntos porcentuales versus 77 puntos, lo que sugiere una menor variabilidad y una mayor homogeneidad en los aumentos salariales entre las industrias.

En este contexto, la alternativa de otorgar 6 o más ajustes salariales al año sigue siendo la más prevalente, mientras que un 17% de las empresas traslada la inflación al 100% en sus ajustes. Por otra parte, un 14% de empresas informó que no cuentan con un presupuesto anual definido. Esto demuestra una vez más la necesidad de monitoreo constante y la capacidad de maniobra. La última palabra no está dicha y las organizaciones reconocen tener los presupuestos para lo que resta del año aún abiertos y en revisión.

Acciones adicionales para acompañar el impacto económico en los salarios

Según el relevamiento, dentro de las acciones para mitigar el impacto económico en los salarios, se ha considerado ajustar el porcentaje de los incrementos previamente programados, con un 59% de empresas que lo están implementando. Además, un 56% de ellas está otorgando incrementos adicionales a los ya calendarizados. También se destaca el mejoramiento en el paquete de beneficios, con un 47% de empresas que lo están aplicando. Otros enfoques incluyen adelantar el pago de aguinaldos y bonos, otorgar sumas fijas complementarias, y, en menor medida, establecer salarios y bonos anclados a monedas estables. La alternativa de otorgar 6 o más ajustes salariales al año sigue siendo la más prevalente.

Foto: Telam.

Las empresas siguen apostando a los beneficios para complementar su propuesta de valor. Los más apreciados son los vinculados al bienestar (físico, mental y financiero), cobertura de gastos de almuerzo, capacitaciones y flexibilidad. Incrementos por industrias.

Los datos informados aquí surgen de la encuesta TISA realizada desde del 8 al 15 de abril 2024. En el relevamiento participaron 481 compañías con operaciones en el mercado argentino. La encuesta TISA contempla 12 ediciones anuales con el objetivo

de relevar las proyecciones salariales de las empresas en el país.

Según los resultados de la encuesta TISA #4, las industrias que prevén otorgar incrementos por encima del mercado general son:

High Tech (servicios)

Servicios y Soluciones de Asesoría de TI

Logística

Consumo masivo

Energía (otras)

Química

Energía (Oil and Gas)

Packaging

Servicios financieros

Automotriz / autopartista

Ciencias de la vida farmacéutica)

Retail

Mercedes Bernardi

* Mercedes Bernardi, Gerente SR de Desarrollo de nuevos negocios de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.