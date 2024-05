Exclusivo: la llave que planteo Victoria Villaruel para que Bases II se apruebe

Victoria Villarruel fue clara, simple y directa. En un encuentro privado que la vicepresidente mantuvo la semana pasada con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos, les dejó en claro cuáles son los puntos concretos y puntuales para que “Bases II Reloaded” (como se la llama internamente en el Gobierno al Frankenstein que está quedando de aquel texto original tratado fallidamente en Diputados en el verano pasado), pueda sortear el Senado y volver a Diputados para su aprobación.

La vicepresidenta explicó que no es lo que ella piensa, pero que sí son los puntos finales para que el proyecto avance; contando con votos generales y algunos particulares de legisladores como Martin Lousteau y su bloque de cuatro senadores que le responderían, más algunos patagónicos que se podrían sumar. Y, con eso, seguir adelante con las dos leyes en debate, Bases II y el paquete fiscal. Villarruel les dejó en claro a los hombres negociadores del Ejecutivo, que así como ella tomó nota de lo que reclama los radicales ortodoxos y los legisladores del sur, también hay una embestida pura y dura desde el kirchnerismo para sumar a Lousteau y su gente y a los patagónicos a sus filas de rechazos. Ya en la general, para ni siquiera haya oportunidades para las leyes en lo general. Villarruel les explicó además a los visitantes, que el senador por la Ciudad de Buenos Aires aún tiene cierta vergüenza propia de votar con el kirchnerismo. Pero que el oficialismo no debe confiar. Y que en algún momento esos pruritos de Lousteau poder terminar y convertirse en alianzas de momento.

Los puntos que Villarruel les dejó punteados a sus invitados, en el momento en que la vicepresidenta se sumó a la estrategia negociadora (pese a la resistencia de Karina Milei) son los siguientes:

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En general se concibe que el texto que permite el fomento para el ingreso de capitales con proyectos para proyectos de más de 200 millones de dólares es viable; pero debe cambiar de manera radicalizada. EL RIGI debería contemplan para seguir adelante una redacción nueva en el capítulo sobre los inventivos a la minería y los hidrocarburos; con menciones especiales al litio y Vaca Muerta. Villarruel incluso mencionó que senadores neuquinos le hablaron del malhumor de algunas petroleras locales y extranjeras ya participantes del proyecto del megayacimiento, pero que dejarían de invertir al ritmo que lo hacen en estos tiempos su para los nuevos interesados hay beneficios impositivos extras. Se habla puntualmente de los casos de Petronas, Total y dos argentinas, en vía de una posición quejosa. También menciona la vicepresidenta el caso de los senadores de Salta y Jujuy que reclaman otro tratamiento para el caso del Litio, donde internamente se reclaman un mayor compromiso local y una retribución a las provincias más importante, amparados en los principios constitucionales sobre que la riqueza es de las provincias y no de la Nación.

En el tema RIGI también se exige que pasen a tributar impuestos a los dividendos y el IVA, dos de los muchos beneficios que quedarían fuera de lo que las nuevas inversiones deberían pagar y que generaría desventajas notables a los capitales ya presentes en el país. Finalmente, se reclama que se incorpore la ley de Compre Nacional, a las nuevas inversiones, garantizando que entre el 15 y el 20% de los proveedores sean locales. Sería equiparar la nueva legislación a leyes preexistentes que, según la visión de la Unión Industrial Argentina (UIA) (de buena relación con algunos funcionarios del gobierno nacional y legisladores oficialistas varios) cerrarían las críticas de los industriales al RIGI y acelerarían el aval de varios senadores propios y algo extraños.

Villarruel también mencionó que debería reponerse el monotributo social, un capítulo del impuesto que permite que algunos micro trabajadores estén dentro del sistema tributario legal, y que fue eliminado de Bases II en Diputados. También por iniciativa de senadores radicales, se reclama que algunos organismo públicos no puedan ser eliminados en los poderes que se le delegarán al Presidente en el capítulo de reformas estructurales de la administración pública nacional. Se menciona, por reclamo con categoría de indispensable del radicalismo, el Conicet y el Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina (BNGD), entre otros. También, como ya se sabe, el mismo bloque radical con otros legisladores del sur exigen que Aerolíneas Argentinas quede fuera del ya acotado listado de empresas y sociedades públicas a privatizar. A cambio, prometen apoyar reformas estructurales en el funcionamiento de la empresa, permitiendo ciertos cambios. Especialmente en la tolerancia a las intemperancias sindicales.

Hay también reclamos en el tema blanqueo. Villarruel indicó que (también por idea de Lousteau), que deben quedar fuera los familiares de funcionarios y ex funcionarios de cierta cantidad de antigüedad (no menos de 5 años), además de encarecer a los interesados que hayan ya adherido al llamado de Mauricio Macri del 2016. Incluyendo los que opten por el blanqueo gratuito para los que presenten bienes físicos o financieros menores a los 100.000 dólares. Más para la anécdota, se ubica el reclamo para que no se pueda volver a blanquear hacia adelante por una cierta cantidad de años, una idea que quedaría sepultada en una ley posterior.

Finalmente queda el tema Ganancias para los patagónicos. Un proyecto que Javier Milei y su ministro de Economía Luis “Toto” Caputo particularmente ven con particular rechazo. Y que, en principio, sería la último (junto con quitar Aerolíneas del listado provatizador) que el jefe de Estado y su ministro quisieran dejar de lado de Bases II. Sin embargo, aceptar este cambio en Ganancias para los trabajadores, por ejemplo, del petróleo, podría serla llave para tener o no un futuro en Bases II.

El arma fundamental que tiene el oficialismo para apurar los tiempos del Senado y negociar que no haya más cambios es, como siempre, el dinero. Bases antecede obligatoriamente al paquete fiscal, donde se incluye el capítulo de la restitución de impuesto a las Ganancias y la consecuente posibilidad que los gobernadores vuelvan a percibir ingresos por un 11% de su recaudación vía coparticipación.

La restitución es particularmente seguida de cerca por La Rioja, Catamarca, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Juan; donde el impacto de la reducción del impuesto fue fuerte, y donde la alternativa del regreso del tributo es más que esperada. Casi más que la obra pública.

El capítulo Ganancias incluido en el paquete fiscal, que viene luego de Bases II, es el argumento fundamental del oficialismo para conseguir apoyo medido en votos. Y es lo que Francos comenzará a argumentar ante los gobernadores. Esto, más algún proyecto alternativo de reactivación de la obra pública, sería la zanahoria para conseguir algún que otro voto de senadores no tan hostiles dentro del justicialismo. Más sabiendo que la posibilidad de avanzar en una coparticipación de los impuestos al Cheque o PAIS, ya es una utopía política, luego de la media sanción en Diputados. Nuevamente, se verá la capacidad negociadora del oficialismo. Y de la oposición