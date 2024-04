Por qué perdieron y mucho, los que apostaron al dólar en lo que va del año

El dólar es la gran moneda de resguardo de los argentinos. Cuando las papas queman es a lo primero que recurren y, en palabras de un economista local, el billete estadounidense es como el ingreso de entrada al Arca de Noé. Así, cuando sube mucho es señal de que la situación está más que inestable. Y eso fue lo que sucedió con la cotización del paralelo durante el año pasado con un importante pico entre noviembre y diciembre.

En este marco, los que apostaron al dólar perdieron y es posible que la situación continúe en esta línea. Siempre con relación a la cotización del blue que es al que accede la mayoría. Así, a fines de enero pasado el valor llegó a los $1.250, mientras que hoy ronda los $1.000. Con un derrumbe en torno al 25%, los que buscaron refugio en la moneda norteamericana, hoy se ven desfavorecidos.

"Los que apostaron, esperaban una suba y así tener más pesos, pero eso no pasó… no ganaron nada porque no aumentó", sintetizó Gastón Lentini, asesor e influencer en finanzas. En contraposición, lo que sí creció fue la inflación y en este marco, el contador y asesor financiero Mauro Formini, recomendó hacer una cuenta simple. Se trata de dividir el salario por lo que salía el dólar en diciembre y por lo que cuesta ahora. "Te va a dar más dólares ahora, pero lo cierto es que tu poder de compra es inferior, con una inflación tanto en pesos como en dólares", destacó Formini.

Así, el dólar no dio tantos frutos como los instrumentos atados a la inflación. En una línea similar, uno de los informes de coyuntura de Cuyo del Ieral de la Fundación Mediterránea, destacó que la reducción de la brecha cambiaria ha perjudicado a un sector de la población. Además del incremento en dólares de productos clave para la economía, el blue planchado ha impactado en el poder de compra de los ahorros de las personas, que mantenían parte de su riqueza en dólares billete. "O sea, ha sido un efecto riqueza negativo", remataron desde el Ieral.

Dólar y efectos colaterales

En este marco, los que salieron desesperados a pagar un dólar a un precio que luego (o todavía) el mercado no convalidó, perdieron. Sin embargo, los especialistas no desestimaron la importancia que tiene el valor de la moneda norteamericana para ofrecer cierta tranquilidad psicológica en Argentina. De este modo, su precio relativamente quieto puede ser un alivio tanto a nivel general como individual.

Tener dólares atesorados es una tranquilidad para los argentinos.

"Los que apostaron por el dólar se perdieron la oportunidad de ganar si hubiesen invertido en otra cosa", destacó Lentini. Sin embargo, agregó que nunca hay que dejar de considerar la tranquilidad adicional que trae para los argentinos tener sus ahorros en dólares. "Cuando sube y se deprecia el peso, nos da calma, lo que también debería suceder cuando no hay variaciones", subrayó.

En un sentido similar, Mauro Formini observó que en una macroeconomía inestable y en baja, a muchas personas el dólar les ofrece tranquilidad en contraposición con lo que sucede con el peso. Hacia adelante, no está claro qué puede pasar con el dólar más allá del plan del Gobierno de que el oficial se devalúe al dos por ciento mensual. A modo de retroalimentación mutua, la marcha de la macro determinará parte de este valor, así como la concreción o no, por caso, de la eliminación del cepo como algunos esperan.

El futuro de los dólares que empezarán a ingresar por las exportaciones (por el momento con un dólar más competitivo) también influirá en el valor del dólar a futuro. Desde el punto de vista de Lentini, parte de ese precio estará determinado por la cantidad de cosecha que se liquide y que podría definir la cotización en el futuro. "Le guste o no el tipo de cambio, una porción del campo deberá liquidar para pagar su operación", expresó Lentini.