Fuerte suba del gas: sinceramiento tarifario, cambiar hábitos y “sintonía fina” para atenuar el impacto en los más pobres

Este miércoles, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicó en el Boletín Oficial diferentes resoluciones en las que fija el nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas en toda Argentina. Se espera un aumento de al menos el 150%, con la posibilidad de alcanzar más del 300%. Este incremento afectará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque variará en magnitud y se aplicará desde el 1 de mayo.

Mariano Bergero, analista político, tomó contacto con MDZ Radio 105.5 FM para examinar la nueva medida del Gobierno nacional: "Entre otro de los ajustes que lleva a cabo Javier Milei, hay un capítulo que es fundamental y tiene que ver con bajar la bola de subsidios, el nivel de pesos que necesitaba emitir la Argentina para saciar los subsidios que, en materia energética, venían descontrolados. Se terminó la época de la energía casi regalada, fue una fiesta indiscriminada de los subsidios que se pagó muy cara con la emisión que terminó alimentando la inflación que tenemos por estos días y que nos acompañó en los últimos 30 años. Esa época de los subsidios fue una política que instaló el kirchnerismo, pero que sucumbió todo".

"Era otro momento, había también otra conciencia respecto de cuánto le costaba y, en realidad, de cómo se terminaban pagando a través de otra cuenta que era la de la inflación. El pagar facturas que realmente eran irrisorias hasta el año, tuvo un saldo de una distorsión de los precios relativos realmente increíble. Por ejemplo, un litro de gaseosa costaba lo mismo que un mes de el gas natural comprimido, la verdad que eso está mal", detalló.

Y señaló que "eso tiene un costo, eso barato lo pagamos caro por otro lado. Milei decidió cortar por lo sano, es cierto, en el tema del gas tardó algunos meses, pero a partir de los consumos del día de ayer, el gas cuesta más caro y vamos a empezar a verlo reflejado en las facturas de mayo. Esto no es todo, porque los aumentos que van a ser muy importantes, van a tener un salto nuevamente en los próximos meses, cuando esté recrudeciendo el invierno. Ayer se conocieron los cuadros que dispuso el ente que regula el precio del gas en la República Argentina. Es muy difícil ponerle un monto porque depende mucho de la categoría en la cual estés".

Durante el 2024 ya se habían ajustando las otras tarifas de la energía eléctrica, en esta ocasión fue el turno del gas. El analista aseguró que "el ministro Luis Caputo demoró algunos meses en la instrumentación, pero lo que apremia aquí es el déficit fiscal. Hay un compromiso del Gobierno de llevar el déficit fiscal a cero y para eso el componente de los subsidios a la energía tienen una participación importante, se estima que el 0,5% del PIB lo va a ahorrar en materia de disminución de subsidios del gas y la energía eléctrica".

La “sintonía fina” como método para atenuar el impacto

Bergero opinó que "esto va a ser un golpe muy importante al bolsillo de muchas familias, acá es muy importante que el gobierno haga lo que el kirchnerismo no hizo, que es tener una dimensión completa del espectro de usuarios y la situación en la que están esos usuarios. Evidentemente tiene que haber una política, aún no ha sido desarrollada la canasta básica energética, pero todavía no ha sido implementada porque hay una porción importante de la población que van a necesitar mantener alguna ayuda".

"Ahora, lo que no puede seguir manteniendo el Gobierno, y creo que en esto hay un consenso generalizado, es que no podemos estar los argentinos subsidiándole el gas a los que tienen ingresos en lo más alto de la escala socioeconómica en la República Argentina. Esto va a requerir de un ajuste muy fino del gobierno, un ajuste que el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo prometieron, pero no lo cumplieron, que es el término de la 'sintonía fina' para los subsidios. Al final terminó siendo una sintonía bien gruesa, donde todo el mundo tenía un paquete de subsidios, que es impagable para las arcas del Estado, y que derivó en más déficit fiscal", agregó.

Por otra parte, el analista se refirió a otra cuestión clave que tomará protagonismo a raíz del aumento: " Ahora debemos cambiar los hábitos. La energía cuesta muy cara y no se puede regalar. Tenemos que cambiar los hábitos, no se puede vivir desnudo dentro de las casas en pleno invierno. Habrá que ingeniárselas para tener un calefactor prendido en alguna hora de la jornada y el resto del día abrigarse bien. Eso es lo que hacen todos los países más o menos normales".

