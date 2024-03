En el arranque de la semana, el BCRA suma reservas tras comprar US$ 303 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó la primera rueda de la semana con resultado positivo, y sigue sumando reservas. Este lunes tras operar en el mercado el Banco Central se quedó con US$ 303 millones, y ya suma US$ 371 millones en las dos primeras ruedas de marzo el BCRA y US$ 8.863 millones desde el 13 de diciembre 2023.

De esta manera las reservas brutas del BCRA totalizan US$ 27.639 millones, el mayor nivel desde octubre pasado.

El dólar exportación, en tanto, que es el mix 80/20 al que se llega liquidando el 80% de las ventas externas al dólar oficial y el 20% en el MEP se ubicó en $ 882,88, registrando una caída de 0,05% en la jornada.

El punto es que cada el dólar oficial de exportación viene bajando, por lo que se pierden incentivos a liquidar al dólar exportador. Según datos de Matba Rofex hace sólo una semana, el 26 de febrero el dólar exportador cotizaba a $888,33.

El saldo positivo de US$ 303 millones se dio en una jornada en la que el dólar cerró en $985 y $1015 para compra y venta respectivamente, una baja de 3,33%.

Por su parte, el dólar MEP tuvo un nuevo retroceso, esta vez de 2,20% hasta los $1030,29, mientras que el Contado con Liqui, cayó 2,60%, hasta tocar los $1061,63.

El dólar mayorista y el minorista Banco Nación tuvieron en la jornada una suba del 18%, lo mismo que el dólar turista, que ya cotiza a $1380,80, el tipo de cambio más elevado que hoy existe en el mercado. Vale recordar que el dólar turista surge de aplicarle al dólar minorista el Impuesto PAIS (30%) y Anticipo de Ganancias (30%).