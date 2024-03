Dólar: Argentina está cara y ahora conviene comprar algunos bienes en el exterior

La devaluación de diciembre de 2023 se trasladó a precios incluso antes de que sucediera, ya que apenas ganó Javier Milei el 23 de noviembre, las listas de precios llegaron con incrementos de 30%. Una vez consumada la suba del dólar oficial y con una inflación en pesos que en el último mes del año pasado fue de 25% y que, pese a cierta desaceleración, continúa con niveles altos. El problema, sin embargo, excede a la suba de precios en moneda argentina, debido a que también se produjo un aumento en dólares que continúa hasta el día de hoy.

En este marco, el sector industrial en general tuvo e hizo ajustes en moneda dura, lo que impacta directamente en los costos primero y en los precios después. Se trata de una cuestión coyuntural por las medidas tomadas que, entre otras cuestiones, apuntan a levantar el cepo e incide en los precios en dólares que crecen.

Así, más allá de las discusiones planteadas por el aumento de los alimentos, el impacto en impuestos y la facilitación de las importaciones de productos alimenticios, lo cierto es que Argentina está cara en dólares en comparación con otros países. Esto se da al mismo tiempo en que los argentinos se empobrecen en medio de un brutal sinceramiento de precios y salarios que quedan cada vez más por debajo de la inflación.

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea, comparó los precios mayoristas actuales en dólares con los de 2019. En este marco, destacó que son considerablemente más altos que los de entonces, en cualquiera de los dólares en que se los mida. El trabajo, firmado por los economistas Franco Artusso y Lautaro Sibilla, agregó que en algunos casos las brechas son llamativas, superiores al 40/50% a los dólares comerciales (exportación o importación).

En este contexto, se anticipa que, si los precios locales continúan creciendo por encima de la tasa de devaluación de los distintos dólares, se perderá el efecto de la última corrección cambiaria. De este modo, los precios quedarían más altos en dólares que los que había en septiembre del 2023 (con un dólar a $350) lo que contribuiría a ampliar aún más las importantes brechas que se observaban con los valores de diciembre de 2019.

¿Conveniencia comprar afuera?

En este marco de inflación en dólares se prevé en algún momento una devaluación algo mayor a la del dos por ciento mensual anunciada. Aunque se desconoce cuándo sucederá esto a ciencia cierta, según explicó el economista Daniel Garro de International Value Group, el Gobierno apunta a quitar el cepo cambiario y esto, en parte, impacta en los precios locales en dólares. Lo ideal sería que esto se concretara a mediados de año, pero todavía no hay precisiones al respecto.

Chile, la gran tentación para los mendocinos que viajan.

Por este motivo, y a diferencia de lo que sucedía hasta hace poco tiempo, hoy la conversión cambiara cuando uno viaja ya no duele tanto. Ni hablar si se viaja a Chile, donde la mayoría de los precios de la economía se ha equiparado, pero no se trata de un fenómeno exclusivo del país vecino. En realidad, es una característica de Argentina la que hoy hace que viajar al exterior ya no cueste tres o cuatro veces más. Del mismo modo, si se sale a comprar afuera –con precios en dólares más económicos- es mucho más conveniente.

No porque otros países sean baratos sino porque Argentina está cara, “ficticiamente más costosa”, en palabras de Garro. De este modo, muchos argentinos y mendocinos que tienen la posibilidad de viajar afuera y hoy van a Chile o a otros países, aprovechan para hacer compras. Es que la mayoría de los productos de consumo diario como indumentaria, calzado y tecnología están entre 40% y 60% menos que en Argentina. Lo mismo sucede con las compras del supermercado, las tarifas de hoteles y departamentos.

Esto se suma a la restricción presupuestaria de la mayoría de los argentinos debido a que su salario se empobrece en dólares. De este modo, muchos ya no tienen la opción de viajar por este motivo y, los que lo hacen, tal vez no puedan comprar en la misma proporción que lo hacían cuando el cambio era conveniente. “No es solo que en términos de dólares estemos caros, sino que se suma esta restricción que antes no estaba producto del sinceramiento de precios”, resumió Garro.