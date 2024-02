El BCRA sigue en racha compradora: ahora "aspiró" US$ 99 millones del mercado

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó la primera rueda de la semana con números en azul, quedándose con US$ 99 millones netos. En lo que va de febrero ya lleva comprados US$ 262 millones y desde el 13 de diciembre lleva comprados más de US$ 6300 millones.

Los movimientos en el mercado cambiario se dan mientras la Cámara de Diputados debatirá el articulado de la ley ómnibus este martes, una de las medidas más esperadas por el gobierno de Javier Milei.

Con los datos de este lunes las reservas brutas quedaron en US$ 26.990, el mayor nivel desde mediados de octubre.

Según datos de mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a US$ 368,975 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) llegó a US$ 60 millones y en el Rofex US$ 780 millones.

En la jornada el dólar blue retrocedió cinco pesos, para cerrar a $1140 para la compra y $1160 para la venta, continuando la tendencia bajista que arrancó el 24 de enero, luego e de que el informal tocara los $1255.

Fue en una rueda en la que el dólar mayorista se movió para arriba, con un incremento de 0,21% para terminar en $826 y $829 para las puntas compradora y vendedora.

En el mercado entienden que como en cada inicio de semana la corrección del tipo de cambio mayorista compensó los días sin actividad por el fin de semana, en tanto se movió en forma idéntica a la del lunes pasado.

El dólar oficial minorista cerró en Banco Nación en $808 para la compra y $848 para la venta, mientras que en el promedio del mercado la cotización se mantuvo un poco por encima, para cerrar en $818,62 y $884,54 para compra y venta respectivamente.

En cuanto a los dólares financieros son lo que mostraron mayor volatilidad. El dólar MEP cotizó al cierre a $1208,63, una caída de 2,30%, mientras que el Contado con Liqui (CCL) terminó en $1283,78, con un retroceso de 0,40%.

El resultado final del Bopreal Serie 1, el bono que emitió el Banco Central para darles a los importadores para el pago de insumos a proveedores del exterior, fue finalmente convalidado por el mercado, y la autoridad monetaria dispuso la licitación de las Series 2 y 3 en febrero