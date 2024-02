Monotributo: dicen que el aumento fue ilegal y podrían ir a la Justicia

El aumento de la cuota del monotributo puso en alerta a la mayoría de los monotributistas que tuvieron que recategorizarse por ingresos que subieron a caballo de la inflación y no por mayores ganancias reales. Esto ha llevado a muchos a pedir la baja, así como a solicitar el monotributo social con el consiguiente impacto en el trabajo en negro que esto implica. En líneas generales, la categoría A, la más baja, tiene que pagar –con el impuesto integrado, la obra social y la jubilación- $12.128 para una facturación mensual de $175.690.

Más allá del valor de la cuota, el problema es que no se adecuaron a la suba de precios los topes de las distintas categorías. En este marco, desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) explicaron que el cálculo implicó un ajuste para el sector y lo transformó en un impuesto regresivo que perjudica al 95% de los contribuyentes. “Tomaron de base la cuota actualizada a enero del 2024, lo que termina siendo un ajuste sobre ajuste”, señaló Noelia Villafañe, contadora y titular de MARA.

Esto se suma a que el aumento de este año es considerado “ilegal” por la Asociación, situación que fue planteada ante responsables de la AFIP. Según Villafañe, el incremento de 2024 no responde al artículo 52 de la Ley del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (N°24977). En este marco, la contadora remarcó que, si se hubiera incrementado conforme a esta norma, la suba tendría que haber sido del 49,02% y no del 110,9% como sucedió.

Aunque no es la primera vez que esto pasa, ya que en 2023 se aumentó el impuesto en función de la inflación y no de la mencionada ley. En su momento, la Asociación planteó una queja administrativa que no prosperó y después se vencieron los tiempos para hacer la presentación judicial. Por este motivo, aseguraron que, de no tener respuestas, pronto acudirán a la Justicia para defender a los monotributistas del impuestazo. “En el caso extremo de que tuviéramos que hacerlo, los monotributistas estaríamos amparados por el Principio de Certidumbre Tributaria y de Legalidad”, comentó Villafañe.

Pros y contras del proyecto de Ingresos Personales

El aumento y otras inquietudes fueron llevadas esta semana por miembros de la entidad ante el subdirector de Recaudaciones de AFIP, José Bianchi, y la subdirectora de coordinación Técnico-Institucional, Renata Cascardo. “Fue un encuentro positivo ya que los funcionarios estuvieron abiertos a escuchar y prometieron evaluarlo con el Ministerio de Economía”, relató Villafañe. El sector tiene otros frentes abiertos además del mencionado incremento de las cuotas.

La titular de MARA, Noelia Villafañe, se reunió con directivos de la AFIP y planteó las demandas de los monotributistas.

Foto: MDZ

Uno es el debate en el Congreso del proyecto de Ley de Ingresos Personales, aunque todavía no se sabe si el proyecto llegará a buen puerto o no. En este marco, desde la Asociación expresaron que beneficia a los que poseen monotributo con relación a los topes, precio unitario máximo y monto de los alquileres. Sin embargo, tiene otros aspectos que podrían ir en contra de los intereses del sector.

Lo más importante tiene que ver con una situación que se arrastra desde hace tiempo y es la dificultad que encuentran los monotributistas de ser aceptados por una obra social, pese a que se les realiza un descuento por este tema. Con este proyecto aumenta el aporte y lo hace obligatorio, por lo que cada titular y adherente deben pagar entre $13.800 y $44.000 para la obra social. El problema es que ya se hace un aporte que cae en saco roto y, en palabras de Villafañe, “es la mayor estafa que sufre el monotributista y de la que el Estado es cómplice porque lo obliga a aportar, aunque no lo afilien”.

Por último, el proyecto permite al Ejecutivo aumentar “cuando así lo aconseje la situación económica”, lo que dejaría al monotributista en una situación de vulnerabilidad. En este marco, desde la entidad instan a participar e involucrarse para mejorar el impuesto y frenar el ajuste.

Ahora han lanzado una encuesta y piden a los monotributistas responderla a través de este link para poder valorar mejor la situación.