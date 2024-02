El Banco Central desaceleró la compra de divisas: así cerró la semana

El Banco Central sumó este viernes 2 de febrero por compras netas en el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC) US$ 78 millones adicionales y puede mostrar una suma de US$ 6.298 millones desde que Javier Milei ingresó a la Casa Rosada como presidente.

La entidad monetaria, no obstante, cedió otros US$ 58 millones en reservas y culminó la jornada con US$ 27.012 millones en total en función de las necesidades de dólares para importaciones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar mayorista cotizó a $ 827,3 para la venta con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 276,9 millones, en futuros MAE de US$ 32 millones y en el Rofex de US$ 460 millones.

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar blue operó a la baja y cerró en $ 1.175 para la venta, lo que implicó una caída de $20 respecto del día anterior. Los dólares financieros, en tanto, tuvieron una jornada volátil. El MEP terminó en 1.244 con una leve baja y el CCL, en tanto, cerró en 1295 con una suba de $20. El dólar minorista oficial del Banco Nación, en tanto, cotizó para la venta en $ 846,5.