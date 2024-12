Nueva mejora de la capacidad instalada de la industria

Sin grandes saltos, la industria muestra algunos signos de mejora en general. Según el Indec, la capacidad instalada del mes de octubre mejoró levemente respecto del mes anterior y se ubicó en 63,2% en octubre, aunque aún algo por debajo del nivel del mismo mes de 2023, cuando midió 65,3%. Es el cuarto mes consecutivo que mejora el indicador.

No obstante, no a todos los sectores les fue igual. Los que presentaron niveles superiores al general fueron refinación del petróleo (81,5%), papel y cartón (72,9%), productos alimenticios y bebidas (69,5%), industrias metálicas básicas (68,9%), y sustancias y productos químicos (63,5%). En cambio, el productos minerales no metálicos (63,1%), industria automotriz (61,2%), edición e impresión (57,8%), metalmecánica excepto automotores (50,7%), productos del tabaco (48,9%), productos de caucho y plástico (48,9%), y productos textiles (47,8%) se ubicaron por debajo.

La crisis de algunos sectores se puede apreciar mejor en las comparaciones interanuales. Es el caso de industrias metálicas básicas que presentó en el mes bajo análisis un 68,9% contra el 84,5% del año anterior. Según datos de la Cámara Argentina del Acero, en octubre la producción de acero crudo presentó una caída interanual de 21,6%.

Otros sectores que perdieron fueron Elaboración de sustancias y productos químicos que pasó del 70,7% al 63,5% actual e industria metalmecánica que registró 50,7% contra 55,4% de 2023.