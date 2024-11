En un día calmo, el Banco Central sumó reservas

El Banco Central interrumpió su racha compradora en el mercado de cambios y culminó la jornada con un saldo neutro. En lo que va de noviembre, acumula US$ 476 millones en compras netas.

Las reservas internacionales brutas alcanzaron los 29.859 millones, unos US$ 20 millones más que lo registrado en la última jornada hábil. En lo que va del año, son US$ 6.776 millones más.

El dólar blue, en tanto, terminó el día sin cambios y sostuvo la cotización en $1.135. Los dólares financieros también sostuvieron sus cotizaciones con leves alzas. El Contado con Liquidación cotizó a $1.163 y el MEP volvió a venderse en $1.131.

Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

El dólar mayorista, en tanto, completó la jornada con un valor de $998, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 173,9 millones, en futuros MAE de US$ 17,5 millones y en el Rofex de US$ 358 millones. La brecha cambiaria con el blue se ubicó en el 13,8%.

El mercado de acciones que cotizan en el índice Merval freno su tónica alcista y vivió una jornada con toma de ganancias. En promedio perdió 0,56% y se ubicó en 1.953.384 puntos. El riesgo país, medido por el Banco JP Morgan, no tuvo modificaciones y cerró en 850 puntos.