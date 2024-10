Dólares: menos compradores, menos vendedores y sin expectativas en el corto plazo

Tras el efecto aguinaldo, en agosto pasado hubo menos cantidad de argentinos que compraron y que vendieron billetes dólar con fines de atesoramiento.

Fueron apenas 45.000 personas las que compraron por US$ 8 millones mientras que otras 145.000 vendieron billetes por 11 millones de dólares.

De modo que hubo, nuevamente, un saldo de ventas netas positivo de US$ 3 millones. Vale recordar que el mes anterior los compradores sumaron 97.000 mientras que los vendedores fueron 177.000.

Si bien el número de compradores se derrumbó a partir de noviembre del 2023 (desde niveles de casi 800.000), el mes pasado repuntaron significativamente, mientras que los vendedores que reaparecieron entre noviembre y diciembre pasado se mantuvieron estables en torno a unos 180.000 personas promedio mensual aunque desde hace tres meses empezaron a retraerse.

Por otra parte, las empresas hicieron ventas netas de billetes por US$ 39 millones que, sumados a los otros US$ 3 millones realizadas por los individuos y familias, explican el resultado de las operaciones con billetes que volvieron a nutrir la oferta interna de dólares.

Lo que se observa desde comienzos de 2024 es que las ventas superaban ampliamente a las compras, dando lugar a un saldo positivo de ventas netas que explica en parte el comportamiento del mercado cambiario.

Hasta ahora, esa oferta de billetes tocó un máximo en junio y si bien se mantiene en saldo positivo ha comenzado a reducirse. Claro que en esto tiene mucho que ver no solo el cepo y la situación económica, sino el comportamiento de las empresas que están abasteciendo con ventas netas desde enero pasado.

Pero además en agosto se registraron ingresos netos de divisas a cuentas propias desde el exterior, lo que se conoce como "canje", por un total de US$ 413 millones.

Este resultado se explica por los ingresos netos del sector de "Inversores Institucionales" (US$ 281 millones), de las "Personas Físicas" (US$ 67 millones), del "Sector Real" (US$ 64 millones) y un millón de dólares de parte del sector "Oleaginosas y Cereales", según los datos del Banco Central (BCRA). También hay que destacar otro flujo positivo que proviene de inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero a través del mercado de cambios por US$ 90 millones.

Por ende, este flujo de divisas sumadas a las ventas netas de billetes refleja por un lado que individuos, familias y empresas venden dólares para cubrir gastos y por otro lado una expectativa cambiaria que alienta las apuestas al llamado "carry trade", o sea, a favor del peso.

Es decir que, solo vía las ventas netas de billetes más las divisas repatriadas desde el exterior, el mercado cambiario recibió en agosto una inyección de oferta de cerca de US$ 460 millones.

Para tener una dimensión de este flujo de divisas -que es el mayor desde diciembre del 2023- hay que remontarse hasta junio del 2005, cuando el nivel de entrada de capitales sumó US$ 454 millones por el canal de billetes y de canjes.

Mientras que el balance de los primeros ocho meses del año arroja un total de US$ 1.209 millones. Si se mantiene esta tendencia en el cuarto trimestre, el 2024 será el primer año desde el 2013 en que los argentinos "desatesoren" divisas, o sea, saquen de las cajas de seguridad, de los colchones o traigan del exterior más dólares de los que se llevan o guardan fuera del sistema.

En el medio de todo esto se encuentra el efecto blanqueo, el renacer del carry trade y otros factores que explican el comportamiento de personas, familias, y empresas.

¿Cómo decantó todo esto en la llamada cuenta financiera del sector privado no financiero del Balance Cambiario del BCRA? En un superávit de US$ 281 millones como resultado del ingreso de nuevos préstamos financieros locales por US$ 553 millones y los ingresos de activos externos por US$ 456 millones (fundamentalmente ingresos de fondos del exterior a cuentas locales en moneda extranjera, “canjes”).

A esto se le suma los ingresos de inversión extranjera directa por US$ 90 millones, los ingresos netos de deudas financieras del exterior y títulos de deuda por US$ 89 millones y ventas de títulos valores en moneda extranjera por US$ 2 millones.

Estas operaciones fueron compensadas parcialmente por las operaciones de canje por transferencias netas con el exterior por US$ 575 millones, por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por US$ 172 millones, por egresos por cancelación neta de préstamos de organismos internacionales por US$ 141 millones y por los egresos de inversiones de portafolio de no residentes por US$ 22 millones.

Cabe aclarar que, según el BCRA, los US$ 575 millones de egresos por canjes al exterior se explican principalmente por la contrapartida de cobros de exportaciones del sector real de bienes y servicios no liquidados en el mercado de cambios y depositados en cuentas locales, los ingresos por consumos de turistas no residentes con tarjetas e ingresos de activos externos de residentes que quedaron depositados en cuentas locales y los ingresos desde el exterior a cuentas locales de activos externos de libre disponibilidad.