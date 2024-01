En un día caliente, el Banco Central terminó comprando US$ 211 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la tercera rueda del año con compras por US$ 211 millones, manteniendo la tendencia que se observa desde el 13 de diciembre cuando la autoridad monetaria empezó a acumular reservas.

Sólo en lo que va del año el Banco Central sumó a las reservas US$ 442 millones y contabiliza US$ 3304 millones desde la devaluación del peso dispuesta por el nuevo gobierno de Javier Milei.

Con el dato de hoy las reservas brutas treparon a 23.881 millones de dólares, el nivel más elevado desde el 30 de octubre pasado cuando había marcado US$ 24.614 millones.

En ese contexto la estrategia de la autoridad monetaria sigue siendo acumular reservas, en una rueda caracterizada por subas notorias y el dólar blue, que cerró en $970 para la compra y $1020 para la venta. Por su parte, en los dólares financieros, el MEP cotizó al cierre a $1051,90, un incremento del 1,80%, mientras que el Contado con Liqui terminó en 1088,63, un incremento de $3,80.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a $808,70 y $811,70 por unidad para compra y venta respectivamente, sesenta centavos más que el cierre del día anterior.

Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 346,787 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron US$ 66 millones y en el Rofex US$ 359 millones.

Con este panorama, el Gobierno se encamina a cerrar una semana este viernes, en la que el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $3,25 y superaría el ajuste de la semana anterior.

Con los datos de este jueves, la brecha cambiaria se ubica en 25,6%, muy por debajo del 100% promedio del gobierno de Alberto Fernández y ni que hablar del 180% que suponer tras la devaluación del 22% de agosto pasado.

Si se toma como referencia el Contado con Liquidación, que es el dólar legal al que pueden acceder las empresas, la brecha se ubica hoy en 33,8%.