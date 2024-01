El BCRA sigue de racha, compró US$ 84 millones y ya suma US$ 6000 millones en la era MIlei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa pasando la aspiradora y siguió sumando dólares a las reservas internacionales, una tendencia que empezó el 13 de diciembre y no frenó hasta ahora.

Este lunes la autoridad monetaria terminó la rueda con compras netas por 84 millones de dólares y ya lleva 32 ruedas consecutivas con balance positivo en el día.

Con este dato las reservas internacionales quedaron a solo dos jornadas de que termine el primer mes del año en US$ 25.157 millones, el mayor nivel desde que el 12 de octubre sumó US$ 25.225 millones.

En enero la autoridad monetaria acumula compras por US$ 3.116 millones y desde diciembre US$ 5.978 millones.

Las compras diarias desde hace un mes permitieron recomponer reservas al Banco Central.

Durante este lunes el volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 287,146 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) fue de US$ 100,50 y en el Rofex US$ 635 millones.

La jornada estuvo marcada por una notable estabilidad en el tipo de cambio informal, que cerró en $ 1205 para la compra y $1225 para la venta, sumando cinco pesos sobre el cierre del viernes, un 0,41%.

Donde hubo un salto importante es en los dólares financieros, al punto que el MEP quedó en $1209, una suba de 1,70%, mientras que el Contado con Liqui avanzó 2,60% hasta $1262,22.

Esto se da un escenario que se complicó a partir de la decisión del Gobierno de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus el viernes pasado, lo que fue leído por los mercados en forma negativa, al punto que se derrumbaron las cotizaciones de los ADR de empresas argentinas en Wall Street, lo mismo que los bonos cayeron y muchas acciones del panel principal del Merval.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en $822,20 y $825,20 para compra y venta respectivamente, y el oficial minoristas Banco Nación en $804,50 para la compra y $844,50 para la venta.

El dólar más caro en la actualidad es el turista o tarjeta, utilizado para comprar dólares oficiales en entidad bancaria, pagar gastos en dólares en el exterior, pasajes y servicios turísticos en dólares, o servicios dolarizados como el streaming. Al cierre de este lunes cotizó a $ 1351,20, un incremento de 0,21% en el día,