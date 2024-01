El BCRA sigue aspirando dólares y sumó 133 millones en el arranque de la semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa en racha compradora y este lunes mantuvo en azul el balance diario, al terminar la rueda sumando a las reservas internacionales otros 133 millones de dólares en el mercado de cambios.

Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado US$ 305,877 millones, en futuros del Mercado Abierto Electrónica US$ 60 millones y en el Rofex US$ 141 millones.

Con el resultado de este lunes las reservas internacionales llegaron a US$ 24.487 millones, el mayor nivel de desde el 30 de octubre pasado, cuando llegó a US$ 24.614 millones.

La City porteña estuvo relativamente tranquila este lunes, aunque el dólar dio un pequeño paso.

Desde la devaluación del 12 de diciembre, a 48 horas de la asunción de Javier Milei, la autoridad monetaria mantuvo saldo neto positivo todos los días y ya sumó compras por caso US$ 5200 millones. Solo en lo que va de enero las compras treparon a US$ 2363 millones.

Fue en una jornada en la que el dólar blue o informal tuvo una suba de 15 pesos para cerrar a $1185 para la compra y $1235 para la venta, una suba de 1,23%, mientras que el dólar mayorista al alza hasta $818,40 y $821,40 respectivamente, una suba de 0,21%.

Importadores y ahorristas buscan posicionarse en dólares a la espera de una nueva devaluación.

Por su parte, el dólar minorista Banco Nación registró un alza similar, para quedar en $800,75 y $840,75 para compra y venta.

En cuanto a los dólares financieros, se observó una baja de 0,90% en el MEP, que terminó en $1240,86, en tanto que el Contado con Liqui, que es el dólar que utilizan las empresas y se accede suscribiendo títulos en pesos y transfiriéndolos en dólares a cuentas en el exterior, avanzó 0,20%, hasta $1308,94 por unidad.