Caros y escasos: qué pasa con la industria del neumático

Entre las autopartes, los neumáticos han sido los más golpeados en los últimos meses por la crisis local. Un informe de Claves Información Competitiva marca que el cepo a las importaciones frenó el ingreso de unidades del exterior, la devaluación disparó los precios y la conflictividad laboral al interior de las empresas locales complicó la producción y la distribución. Y señala que hoy no sólo son caros, sino que hay escasez, al punto que algunas medidas ni siquiera se consiguen.

"Las compañías especializadas en la venta de neumáticos advierten que, durante el último año, los stocks se fueron agotando, a tal punto que hoy existen medidas que prácticamente no se consiguen, con demoras de reposición que pueden llegar hasta los tres o cuatro meses", detalla el informe.

También cuenta que se frenaron por completo los permisos de importación. "Desde hace sesenta días las terminales no reciben ni un permiso de importación (SIRA), y no se trata de autos de alta gama o de segmentos especiales, sino que son los más populares, desde autos chicos y económicos hasta las camionetas intermedias y SUV de los más vendidos, la mayoría fabricadas en Brasil. En la Terminal Zárate hay más de 30.000 unidades acumuladas para ser nacionalizadas. También se extiende al sector de las motos, de las cuales el 90% de las ventas se ensamblan en el país, pero no pueden producir por falta de autorización para usar las partes".

Hay faltantes de neumáticos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sólo en el rubro de las más altas gamas hay menos inconvenientes, porque al poder usar dólares propios -utilizando fondos de los clientes- pueden trabajar con mayor normalidad. Al punto que BMW espera ser este año líder en el mercado por segunda vez en sus dos décadas en el país.

Producción y ventas

La producción de neumáticos se recuperó 2021 en la etapa post pandemia alcanzando una producción de 9,7 millones de unidades, pero entre 2022 y 2023, como consecuencia del control de importaciones y de los conflictos gremiales en las

plantas de los principales productores, se registraron niveles de producción cercanos a los 9 millones de neumáticos.

Las ventas minoristas,en tanto, mostraron en 2022 y 2023 una fuerte retracción debido a los altos precios por devaluaciones, control de importaciones, alto nivel de inflación y escasez por conflictos gremiales. Las ventas a concesionarios de

julio tuvieron una baja del 29,9% respecto de junio y un aumento del 5,1% con relación a igual mes del año pasado. Aunque comparando los siete meses del 2023 con respecto al 2022 se registró una suba del 12,9%.

Está cortada la importación de neumáticos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Con respecto a las importaciones, Brasil lidera con un 52% del total, seguido de China con un 25%. A pesar de contar con industria local, el sector ha tenido un déficit en su balanza comercial histórico que se incrementó en los últimos años. Para lo que va del año se espera que el déficit se mantenga entre U$S 400 y U$S 500 millones.

En cuanto a las exportaciones, para 2023 se esperan unos u$s 60 millones, muy lejos de los U$S 600 millones de 2021.

El liderazgo entre las empresas del sector la detenta la empresa Bridgestone con un 13,7% del mercado, mientras que más atrás le siguen empresas como Michelin 9,4%, Guerrini 6,9%, Goodyear 6,3%, Prometeon Tyre Group 6,3%, Alfredo Ignacio Corral 4,6% y Pirelli 4,1%. El resto de las empresas participaciones por debajo del 4%.