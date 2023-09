En Mendoza, Carlos Melconian presentó su plan para estabilizar la economía: de qué se trata

“Desde que mi abuela era soltera, un plan de estabilización es siempre reactivante”, resumió el economista Carlos Melconian. El también consultor y exdirector del Banco Nación es, desde hace casi dos años es presidente del Ieral de Fundación Mediterránea. Si Patricia Bulrich gana las elecciones de octubre, se convertirá en su ministro de Economía y desde que su puesto fue oficializado, ha comenzado a realizar presiones sobre lo que planea.

En el Park Hyatt de Mendoza e invitado por TGA Auditores & Consultores, un estudio contable con 30 años de trayectoria en Mendoza, Melconian disertó sobre la economía que viene hasta y luego del 10 de diciembre. Con una gran cantidad de público, los principales candidatos locales de Cambia Mendoza -Alfredo Cornejo y Luis Petri- también hicieron presencia y se sacaron la foto con el posible futuro Ministro.

En este contexto, Melconian aclaró que un plan económico de estabilización no se realiza de un día para otro, pero que se trata de una opción que siempre le suma poder adquisitivo al asalariado. “No porque aumente el sueldo sino porque el que está en relación de dependencia deja de perder en un contexto inflacionario”, destacó el experto.

Aunque concedió que la situación económica actual es compleja, también insistió en llevar tranquilidad al asegurar que “tiene solución”. Agregó que no es una frase para ganar votos sino que es algo que él planteaba antes de que fuera blanqueado como posible Ministro de Economía. “No puedo mentir ni necesito de la política para ganar plata”, expresó el presidente del Ieral.

A sala llena, Melconian disertó en Mendoza. Foto: TGA

Con respecto a la economía que ve de ahora al 10 de diciembre, el economista advirtió que la inflación estará en los dos dígitos, pero que no se ve una espiralización en el corto plazo, pese a que este año la emisión creció cerca de 150%. En esta línea, expresó que habrá que mantener la brecha en un mínimo de 50% como hasta ahora por lo que estipuló una suba de ambas cotizaciones de manera paralela.

De qué se trata el bimonetarismo

Entre otras cosas, el economista dejó muy claro que un plan de dolarización como lo plantea Javier Milei (sin nombrarlo), implica o una licuación salarial o un corralito, un plan bonex. “En el bimonetarismo que nosotros proponemos eso no sucede”, aseguró Melconian y agregó que la dolarización es una pata mínima dentro un plan de economía integral.

En este contexto, el economista realizó varias aclaraciones. La primera fue quitarle importancia a la dolarización y la comparó con un auto: “es solo una rueda, pero faltan las otras tres y el resto del vehículo”, expresó y agregó que de un equipo económico de 70 personas, solo 5 se dedican al tema dólar.

Así, en palabras de Melconian, dolarizar una economía no es sinónimo de nada si no existe estabilidad, equilibrio fiscal y una buena política económica. “Les quiero decir que ya está todo inventado y no ando en la joda provocativa de ver cómo le contesto a fulano o mengano”, apuntó el experto. Y advirtió que de a poco se ha empezado a reconocer la imposibilidad de una dolarización. La nota política con Alfredo Cornejo también estuvo presente. Foto: TGA

“Dolarizar implica una licuación de los pesos, realizar un corralito o un plan bonex (canje compulsivo de los depósitos en pesos por bonos)”, completó Melconian. Por este motivo, expresó que el bimonetarismo que proponen ellos pasa por hacer legal algo que ya sucede en la economía argentina: que se utilicen dólares para ahorro o para la realización de algunos contratos como los de alquiler o compra venta.

El destornillador para sacar la tela de araña

Con el desafío de que las personas vuelvan a confiar en el peso, Melconian aseguró que sacará de un día para otro la tela de araña. “Me aburrió la palabra cepo, ahora lo llamo tela de araña y eso lo quitaremos de un día para otro”, aseguró el experto. Además, habló de consenso y de debate de leyes para lograr las reformas que se necesiten.

“Si dos tercios de la población se pronuncian por un cambio, el tercio que queda no se va a suicidar y va a tener que consensuar”, expresó el ministro de la candidata Patricia Bullrich. En este punto, calificó de absurdas las calificaciones de palomas a quienes buscan un diálogo así como falsas las dicotomías entre gradualismo y shock.

“Nosotros no tenemos una motosierra sino un destornillador, pero los que pierdan van a tener que conciliar”, destacó Melconian. En este punto, explicó que uno de los puntos más importantes tiene que ver con equilibrar los precios relativos. Aunque no habló de planes sociales, sí expresó que los subsidios a las tarifas de energía y servicios públicos deben desaparecer, como sucede en todos los países de América Latina.

“Después habrá que buscar alternativas para los que no tengan y temporalizarlos, pero es clave acomodar los precios relativos”, destacó el presidente de Fundación Mediterránea. En esta línea, Melconian expresó que en términos reales, no nominales, el dólar seguirá el ritmo de la inflación y que no podrá quedar fijo, algo que no tiene por qué se malo en un contexto de estabilización de la economía.

Mirá el video en el que Carlos Melconian habla de dolarización