El Banco Central sigue de compras: por qué se mantiene la racha positiva

El Banco Central ya acumula quince ruedas consecutivas de compras, aprovechando al máximo la quietud forzada del tipo de cambio mayorista en $350, tras la decisión del Ministerio de Economía de devaluación el peso un 18%, lo que llevó a un salto del 22% del tipo de cambio el lunes posterior a las PASO, y con el anticipo de que se mantendría sin cambios hasta octubre.

Este lunes la autoridad monetaria terminó con un salto positivo de US$ 8 millones, luego de atender la demanda de los inversores. De todas maneras, en el mercado asumen que el feriado en Estados Unidos, impactando en el nivel de actividad en el mercado local también.

El volumen operado en el segmento de contado US$197,260 millones, en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 4 millones y en el Rofex US$ 382 millones.

Miguel Pesce, titular del BCRA, en estos momentos desarrollando una política "compradora".

En lo que va de septiembre, el Banco Central acumula US$ 9 millones, reduciendo el volumen de manera importante respecto del ritmo de la semana anterior, cuando orilló los US$ 242 millones.

En agosto, la entidad que dirige Michel Pesce sumó unos US$ 1300 millones, pero, además, parte de las compras se utilizan para intervenir en el mercado, buscando evitar una disparada del dólar blue y los dólares financieros, el MEP y el Contado con Liqui.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo toda la jornada entre $730 y $735 para la venta, mostrando que parece haber encontrado un techo o punto de equilibrio, al menos temporalmente. Sin embargo, esto contrasta con la apreciación de muchos analistas respecto del atraso cambiario que va a acumular hasta octubre si efectivamente el Gobierno mantiene sin cambios el dólar mayorista ($350) y el minorista ($$367,01).

Demanda de billetes

Más allá de las cotizaciones, la variable que está observando todo el mercado y en especial la banca privada tiene que ver con el nivel de los depósitos.

En ese sentido, se observa una creciente demanda de billetes por parte de los bancos para atender la demanda de los ahorristas, que retiran sus colocaciones den dólares.

A comienzos de la tarde se informó que para mañana las entidades financieras pidieron US$ 44 millones, pero en un rato después se pidieron al Banco Central US$ 24 adicionales, con lo que la suma total es de US$ 68 millones.