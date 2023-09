Tras la devaluación del peso, sigue la impresionante seguidilla de compras del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue con la tendencia compradora y ya suma nada menos que 25 ruedas consecutivas con saldo positivo en las reservas internacionales, luego de atender las demandas del mercado.

Este lunes, a cinco semanas de las elecciones presidenciales, que por primera desde la recuperación de la democracia hace cuarenta años, se muestra particularmente competitiva y con desenlace abierto, la autoridad monetaria terminó con compras netas por US$ 51 millones. De esta manera, en el mes el Banco Central acumula ingresos por US$ 450 millones.

El volumen operado en el segmento de contado este lunes llegó a US$ 348,421 millones, mientras que en los futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) US$ 32,30 millones y en el Rofex US$ 427 millones.

El dólar mayorista se mantiene en $349 para la compra y $350 para la venta, tal cual definió el Ministerio de Economía el 14 de agosto, el día posterior a las PASO. Analistas advierten que el hecho de dejar sin cambios el tipo de cambio oficial sólo va a alimentar la "olla a presión" del atraso cambiario, lo que puede generar un nuevo salto discreto luego de las elecciones del 22 de octubre.

Mientras tanto, el dólar oficial cotiza a $347 para la compra y $367 para la venta, y el blue tuvo este lunes una suba, hasta los $733 y $738 para compra y venta respectivamente. Esto marcó un salto desde los niveles que tenía el dólar informal a mediados de la semana pasada, cuando llegó a cotizar a $715 en la punta vendedora.

El Banco Central continúa con la política de absorber dólares aprovechando el

Por su parte, el dólar MEP cerró en $681, en tanto que el Contado con Liquidación (CCL), que es el dólar al que acceden las empresas, cotiza a $734,65.

En ese contexto, el dólar soja V, la última versión del incentivo que el Gobierno implementó para intentar seducir a los exportadores de soja, capturó en 10 ruedas unos US$ 836 millones. El dólar soja permite la liquidación del 25% de los embarques de soja y derivados a tipo de cambio más parecido al de mercado, que es el CCL.