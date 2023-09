La dura advertencia de Estados Unidos al fondo que involucra a la Argentina

La paciencia de Estados Unidos con Argentina parece estar acabándose y este miércoles quedó bien claro a partir de una virtual "reprimenda" del gobierno de Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional por el caso argentino. Si bien no mencionó específicamente a la Argentina, exfuncionarios del organismo lo vincularon al caso argentino.

Estados Unidos es el mayor accionista del organismo multilateral, con un 17% de participación y de los votos a partir del aporte que hace. Por eso, las acciones y declaraciones del gobierno de Estados Unidos es clave para la continuidad del acuerdo de la Argentina con el Fondo, tal como se comprobó a fines de agosto por el desembolso de US$ 7500 que llegó tras el acuerdo del Board del organismo.

"El FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias”, señaló este miércoles Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales de Estados Unidos, Jay Shambaugh, y número dos de Janet Yellen en el Departamento del Tesoro pidiendo al FMI que no financie a los países que no adoptan medidas para mejorar su situación económica.

