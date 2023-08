Massa negocia créditos por US$ 1300 millones del Banco Mundial y BID

En el marco de su viaje a Estados Unidos, que tiene como objetivo final la firma del acuerdo con el FMI, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó, luego de la reunión con Anna Bjerde, directora gerente de Operaciones de Crédito del Banco Mundial (BM), y con Ilan Goldfajn, Presidente del BID, que la Argentina accederá a diferentes préstamos hasta fin de año para Argentina por un total de algo más de US$ 1300 millones. De los que US$ 650 millones serán del Banco Mundial.

De estos últimos, US$ 450 millones serán utilizados a programas de seguridad alimenticia, es decir tarjeta alimentar y AUH. Y US$ 200 millones para la prefinanciación de exportaciones de las pymes.

Sergio Massa anuncia créditos del BM y el BID. Ministerio de Economía

En el encuentro con Goldfajn acordaron créditos para financiamiento de exportaciones de la economía del conocimiento, por US$ 35 millones, la construcción de un puente entre las provincias de Chaco y Corrientes por US$ 700 millones, con un anticipo por US$145 millones. Habrá, además, US$ 400 millones destinados a la ampliación de la capacidad instalada de la represa Salto Grande y US$ 150 millones para el sistema educativo bonaerense.

“Esto tiene como objetivo central completar un grupo de US$1300 millones de aquí a fin de año de financiamiento adicional, del Banco Mundial y del BID. Que, de alguna manera, para la Argentina son fundamentales para seguir fortaleciendo reservas, pero además seguir financiando proyectos para el desarrollo”, dijo Massa en una conferencia de prensa.

Sergio Massa. Alf Ponce Mercado. MDZ

Más tarde, Massa se reunirá con el subsecretario para Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, y con el secretario asistente para Mercados Internacionales, Michael Kaplan, ambos funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El candidato a presidente por Unión por la Patria tiene prevista para este miércoles una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Tras la gira, el ministro tiene en carpeta una baterías de anuncios destinados a recomponer el poder adquisitivo de la población que cayó brúscamente por la devaluación del 22%. Según anticiparon fuentes del Ministerio de Economía a periodistas que participan de la gira, tienen pensado realizar dos anuncios por día, haya o no desembolsos del FMI.

Se habla de sumas fija para los salarios más bajos, reapertura de paritarias, mejoras en las asignaciones familiares, en jubilaciones, AUH, e incentivos para el campo y la industria.