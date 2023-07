Empresas del interior culpan a los transportistas del AMBA por el paro

Las empresas de transporte del interior responsabilizaron a sus pares del AMBA por el conflicto que derivó en el paro de colectivos decretado por la UTA y que afectó a millones de personas en todo el país. Y tatificaron las denuncias que realizaron la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, y el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre que las empresas recibieron el subsidio para pagar los aumentos de sueldos y no lo hicieron.

En contacto con MDZ, uno de ellos fue muy crítico con sus pares de Buenos Aires y señaló que se equivocaron. "En el AMBA viven en Dinselandia, los empresarios de allá están acostumbrados que les banquen todo. No sólo los salarios y aumentos de costos, lo que es lógico en tiempos de alta inflación, sino todo. Esta vez, en la paritaria reclamaron $18.000 millones y consiguieron que el Gobierno les de $6.000 millones para cubrir toda la paritaria y algo más. Pero ellos, en vez de asignarlos a sueldos, los asignaron a los mayores costos. Entonces llegó el paro y la reacción de Massa".

El empresario dijo sin rodeos que los empresarios se equivocaron: "Si te dan plata para los salarios, tenés que usarlo para eso. Nosotros estamos en una situación similar porque con un 100% de inflación anual, estos negocios crujen por todos lados. Pero cuando nos dan plata para los sueldos, los asignamos a sueldos. Ahí hay un error estratégico. Los empresarios que nombró el ministro pensaron que se lo podían llevar puesto".

La referencia es a los empresarios Faija y Zbikoski a quienes el ministro llamó "parásitos" del Estado.

No obstante, reclamó que se distinga entre los actores en juego y dijo que las palabras de Massa no le hacen bien al sector. "Esto es una cuestión estrictamente del AMBA, no de todo el sector, y menos de las provincias. Pero el que no entiende piensa que sí y entonces nos tildan a todos de chupasangre del Estado. Lamentablemente le dejaron servida a Massa la excusa para politizar el tema", declaró.

Aún así, ratificó que el reclamo de las empresas, en realidad es correcto, pero que "en la misma paritaria le dieron plata al AMBA y no al interior. El resultado fue que muchas empresas tuvieron que arreglar con sus jurisdicciones y el AMBA teniendo la plata no pagó lo que se había comprometido".