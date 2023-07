El Gobierno anuncia medidas tras el preacuerdo con el FMI: cuáles son

Este lunes, en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional pondrá en vigencia una serie de medidas económicas para palear la falta de reservas en el Banco Central. Y lo hará a pocas horas de haber alcanzado un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, entidad con la que busca rubricar las nuevas condiciones a más tardar el jueves.

Una de las más importantes medidas a anunciar este lunes, es el aumento del dólar solidario es que la gente utiliza para resguardarse en ahorros. Además se encarecerán las importaciones aplicando un nuevo impuesto y se pondrá en vigencia un nuevo dólar agro que estará en 340 pesos por cada dólar.

Las mismas son:

Unificación de dólar solidario y el dólar tarjeta, que quedarán con un 30% de Impuesto PAIS más el 45% de Anticipo Ganancias.

Se calculan que unas 900.000 personas compran 150 dólares mensuales, la cuales serán alcanzadas por la nueva medida. Con este cambio, el dólar solidario, que el viernes cerró en los 464,47$ pasará a 492,63$.

Por su parte, el dólar Qatar queda sin cambios.

Se generalizará el Impuesto PAIS del 25% para todos los servicios. En caso de que se pague con dólares propios no se aplica.

Tres rubros quedan afuera de la medida. El flete queda en 7.5% del impuesto PAIS. La salud y educación quedan exento por ley. Y los recitales (dólar Coldplay) queda en 30%.

Impuesto PAIS sobre la importación de Bienes. Todos pagan todos 7,5%. Salvo aquellos que pagan con dólares propios a los que no no se aplica en combustibles y lubricantes, energía no se aplica, e insumos y bienes intermedios para canasta básica alimentaria. Tampoco en agrosalimentos y autopartes.

Finalmente habrá un dólar diferencias para economías regionales a $340. Buscan recaudar unos US$2.000 millones, incluídas las exportaciones de maíz.

Noticia en desarrollo...