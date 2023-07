Por qué el Banco Central vuelve vender dólares y las reservas no logran repuntar

El Banco Central terminó la jornada con un saldo negativo de US$ 41 millones y de 95 millones de yuanes equivalentes a US$ 13 millones. De esta manera se cedieron en total alrededor de US$ 54 millones. El dólar agro aportó US$ 16,8 millones.

En una jornada con el dólar blue en calma, el dólar mayorista cerró a $ 267,5 por unidad, $0,9 por arriba del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 275,1 millones, en futuros MAE US$ 40,4 millones y en el Rofex US$ 615 millones.

El dólar blue se comercializa en $519 para la venta y el dolar oficial se vende a $279, por lo que la brecha cambiaria entre ellos es de $240.

Las reservas totales del Banco Central, en tanto, culminaron en la jornada del 17 de julio en US$ 25.845 millones, casi US$ 19.000 millones menos que los que tenía el 4 de enero de este año, fecha que superó los US$ 44.800 millones.