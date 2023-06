Ingresó al Congreso la ley de blanqueo de capitales sin la figura del delator

El proyecto de ley que propone una amplio blanqueo de capitales ingreso hoy al Congreso con una novedad importante: la figura del "colaborador" que estaba presente de manera preferencial en la norma redactada y presentada por el senador Oscar Parrilli en el proyecto original que el Ejecutivo envió a Diputados a comienzos de año para ser tratado (fallidamente) durante las sesiones extraordinarias, quedó fuera del texto definitivo ingreso en el Poder Legislativo.

Con esto quedó fuera de la letra a debatir (y difícilmente aprobar) la única idea que en su momento había exigido el kirchnerismo para incluir en el proyecto. La figura del colaborador, definido como "cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos", había sido incluida con este criterio en la ley enviado al Congreso en enero, y que fruto de las divisiones entre oficialismo y oposición por la insistencia de los primeros de debatir el juicio a la Corte Suprema de Justicia, nunca pudo ser tratada.

El monto a partir del cual se consideraba como acreditada la información proporcionada por el colaborador no debería ser inferior a US$ 500.000 en concepto de activos no declarados. La idea del kirchnerismo al crear esta figura era la de impulsar algún tipo de incentivo de delación para que el Gobierno obtuviera datos seguros sobre a quién ir a perseguir para que declare sus bienes en el exterior no declarados.

Según el primer proyecto proyecto, hubiera recibido una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado. Como se dijo, la idea del "colaborador" quedó fuera del proyecto que entrará mañana al Congreso, dado que, en general, nunca un blanqueo debería institucionalizar este tipo de delaciones legales, ya que va en contra de la misma idea de exteriorización de capitales sin declarar.

Sergio Massa siempre había estado en contra de la inclusión de este capítulo. Sin embargo lo había aceptado a comienzos de año para no dañar la relación con el kirchnerismo, y evaluar la alternativa de negociar con la oposición su eventual eliminación del texto final, para acelerar su aprobación. Siempre Massa apeló a los dialoguistas de JxC (que los hay), para sostener la esperanza de la parobación del blanquero, siempre siendo consciente que necesita argumentos para mantener este diálogo. De hecho las conversaciones estaban abiertas en el caso del blanqueo de capitales que Economía envió al Congreso la semana pasada. El ministro de Economía ya había negociado personalmente con la oposición en el primer bimestre del año, cuando el blanqueo había llegado al Congreso dentro del listado de leyes para ser tratados en sesiones extraordinarias.

En aquel momento, la persistencia de Alberto Fernández y el oficialismo de avanzar en el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, provocó luego que todos los proyectos a discutir se paralizaran.

Economía vio así cómo terminaban las extraordinarias, cómo llegaba el 1 de marzo y el discurso presidencial incendiario que volvió a paralizar el Congreso y cómo la oportunidad de obtener dólares se perdía. Sin embargo, y pese a la sequía, Massa esperó su tiempo político para insistir esta semana en su intención de blanqueo de capitales.

Ahora, el ministro de economía buscará ahora que, en la comisión en la Cámara de Diputados, el proyecto de exteriorización de capitales tenga cierto movimiento y algún que otro guiño opositor. Y que, aunque todos sepan que las relaciones entre el oficialismo y la oposición a nivel legislativo están rotas y bombardeadas por los tiempos electorales, aún es posible soñar con la aprobación.