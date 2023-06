Sergio Massa pasa la gorra y logra créditos millonarios con el BID y el Banco Mundial

En momentos de severa escasez de divisas, el ministro de Economía, Sergio Massa, logró dos créditos para obras públicas de parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$ 1300 millones. El primero, que ya había sido anunciado, se concretará a partir de la aprobación del Directorio del Banco Mundial. Serán tres operaciones por US$ 900 millones, cuyos fondos se destinarán a iniciativas de desarrollo en todo el país.

Se trata de "Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables”, por US$ 400 millones; “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud”, por US$ 300 millones; e "Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas”, por otros US$ 200 millones.

El proyecto de energía permitirá, entre otros, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio. El proyecto de salud tiene como objetivo reforzar la atención de 19 millones de personas en salud pública; y el proyecto de infraestructura resiliente al clima se destinará a ciudades expuestas a las inundaciones, con foco en una primera etapa en las provincias del Norte Grande, Buenos Aires y Santa Fe.

El crédito del BID, en tanto, se trata de una nueva línea para Argentina y Uruguay por US$ 400 millones, que serán destinados al fortalecimiento de las inversiones en el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Contará con una primera operación por US$ 150 millones, lo que permitirá avanzar en la modernización del complejo hidroeléctrico Salto Grande.