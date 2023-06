Kahale: "Hay que modernizar las leyes laborales sin sacarle derechos a nadie"

Camilo Alberto Kahale, es presidente la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), entidad que agrupa a más de 250 cámaras sectoriales de la región y acaba de festejar sus primeros 70 años.

Aunque aclaró que como entidad no tienen afiliación partidaria, y que es su obligación conversar con todos los espacios políticos, señaló que hablaron hace poco con el ministro del Interior y posible candidato, Wado de Pedro, que los visitó en CAME (FEBA integra esa cámara) y les señaló que es necesario que el sector sea protagonista. "Hoy los políticos nos están pidiendo propuestas. Que escribamos sobre lo que necesitamos. Porque si nosotros escribimos nos pueden corregir, pero si son los políticos los que hacen las propuestas nosotros no podemos hacer nada".

"De este tema también se habló en el Congreso Productivo Bonaerense que se celebró en Mar del Plata. Se planteó que las entidades tengan más protagonismo porque siempre las pymes estamos en boca de todos los políticos, pero en manos de nadie, después que asumen y se olvidan. Las instituciones como las nuestras debemos hacer más proyectos, ver como hacemos para que el 50% de los trabajadores que está en negro se incorpore al blanco. También modernizar la ley laboral sin sacarle nada a los derechos de los obreros, de los empleados. Porque en cuanto querés sacar algo de lo que ya tienen no vamos a poder avanzar", dijo.

Es clave, continuó, que haya una modernización. "No puede ser que nosotros paguemos un sueldo de $200.000 y $140.000 de cargas sociales. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Siempre con propuestas, en positivo. Podemos criticar, pero para hacerlo tenemos que llevar algo como para proponer".

Y puntualizó, "de manera personal me pregunto cómo puede ser que no se pongan de acuerdo los legisladores y no se den cuenta de la situación que estamos. Muchachos, estamos en el fondo del mar. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en diez temas como para poder desarrollar nuestra riqueza, y el que gana que lo haga y no borrar lo que hizo el que pasó? Por ejemplo, el litio. Tenemos que producirlo acá para no regalarlo. Estas cosas están en el debate dentro de nuestras instituciones empresarias", puntualizó.

Sobre la actualidad de la industrial local remarcó la relevancia que tiene. "Nuestra industria está viva. En plena pandemia no sufrió como sufrió el comercio, los restaurantes o el turismo. Es la que nos va a salvar porque tenemos que generar más fuentes de empleo con muchas más pymes. Es central que se generen más parques industriales porque eso ayuda mucho, poder llegar a exportar a nuestros países vecinos".

El dirigente gremial empresario remarcó el rol que cumplen como entidad. "En nuestro espacio contenemos a los sectores de la industria con ADIBA, del comercio con FEBACyS, de la construcción con FEBACON, a los espacios de FEBA turismo, de mujeres empresarias, de jóvenes empresarios, de cultura. Cubrimos todo el arco productivo, que fue para lo que los visionarios la crearon en 1952 y seguimos en el mismo camino", remarcó.

Finalmente, Kahale destacó a los bancos públicos que participaron del acto de festejo. "Nunca antes habían estado tanto con las pymes. Hoy el 70% de los dos bancos están ayudando a las pymes. El Banco Provincia tiene un producto que suplantó el ahora 12, la cuenta DNI. Ocho millones de usuarios tienen descuentos en carnicerías, pescaderías, verdulerías. No como antes que los banco privados hacían las grandes promociones con las grandes superficies. Lo tengo que destacar: desde que está Silvina Batakis en el Nación ayudan a las pymes y lo mismo pasa con Cuattromo en el Provincia. Nos están ayudando a que el comercio subsista".