El Banco Central cortó una racha negativa y frenó la caída de reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) frenó en la cuarta jornada hábil del mes de mayo la sangría a la que estuvo expuesto por dos semanas, aunque forma parte de un rally de más largo plazo con pérdidas de varios miles de millones de dólares en los últimos meses.

El saldo positivo de US$ 2 millones para sumar a las reservas del Estado dejaron un negativo para la semana de US$ 274 millones. El principal componente de este saldo fueron, por un lado, el pago por importación de energía por US$ 70 millones y por otro el aporte del dólar soja III que sumó US$ 111,3 millones, totalizando en la semana ingresos por poco más de US$ 418 millones.

El volumen operado en la rueda tuvo el siguiente resultado: en el segmento de contado se movieron US$ 422,993 millones, en futuros MAE se operaron US$ 81 millones y en el Rofex US$ 612 millones. Y el tipo de cambio mayorista oficial cotizó a $225,85 - $226,25 por unidad con lo que concluyó una semana con una suba de $ 3,57.

Las reservas internacionales medidas al 3 de mayo, sumaron US$ 34.891, un volumen que no se veía desde 2016.