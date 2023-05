Clase media empobrecida: estrategias de subsistencia para no caerse del mapa

Carolina es contadora y tiene un buen trabajo. Comparte con su esposo la profesión, aunque él eligió el camino de la independencia, sendero que lo trata bastante bien. Tienen casa propia y un hijo por lo que las dificultades económicas no están entre sus principales preocupaciones.

No obstante, ella decidió recortar gastos que hasta ahora no había mirado: bajó la cantidad de bocas de Netflix, pidió una promoción en el servicio de Internet y no fue a la casa oficial a renovar el uniforme de la escuela, sino que se lo compró a una modista particular, con precios hasta 40% menores.

El ejemplo de esta familia que se podría ubicar dentro de la clase media, se replica entre miles que intentan bajar costos, ya que con la inflación alta no hay billetera que aguante. Hay quienes, como Carolina y su pareja, restringen gastos que podrían denominarse de segunda necesidad, pero nada tienen de superfluos, si se tiene en cuenta que Internet es fundamental para trabajar y estudiar, y la vestimenta escolar es importante en la educación de su hijo.

A diferencia de miles de familias, ellos pueden pagar la cuota del colegio privado subvencionado. Y aunque ésta es una de las últimas fronteras por la importancia de la educación, lo cierto es que son cada vez más -en especial quienes tienen dos o más hijos- los que se pasan a la escuela pública (que en Argentina es de buena calidad), por la imposibilidad de pagar las cuotas.

En un nivel similar se ubican los pases de prepagas a obras sociales y hasta a la salud pública o bajarse de plan. Un informe reciente mostró la crítica situación económica del sector privado, debido a que, entre otras cosas, hay menos empleo formal y -sin él- es casi imposible pagar cuotas que, depende del caso, pueden llegar a los $90.000 por mes para un grupo familiar.

La atención médica con cobertura privada es uno de los renglones que pega más fuerte en el bolsillo de la clase media.

El economista José Vargas de la consultora Evaluecon, que mide desde hace años no solo el índice de precios sino también el valor de la Canasta Básica Total (CBT), comentó que la clase media tradicional ha mutado. “Hoy tenemos clase media baja, clase media y clase media alta”, precisó.

Según el Indec, la CBT para no ser considerado pobre fue en marzo de $191.228. El mismo organismo establece en menos de $100.000 los ingresos promedio lo que, sumado a los índices de pobreza, demuestra que para buena parte de los argentinos el mes se termina el día 20 o incluso antes.

Por su parte, Evaluecon estableció que una canasta básica total "digna", que además de alimentos incluso servicios como salud, educación, comunicaciones o transporte, alcanzó en abril los $257.200. Son los gastos, sin contar el alquiler, que debería poder afrontar una familia tipo para no “sentirse pobre o que no perciba que está en niveles de pobreza”.

En la actualidad y con una situación que empeora para los inquilinos, Evaluecon establece en $92.000 un alquiler promedio para un grupo familiar de cuatro personas.

Recortes y más trabajos

Por este motivo, a medida que crecen los recortes -en el mejor de los casos- también lo hacen las búsquedas de changas o de segundos y hasta terceros empleos, con el objetivo de no caerse del todo. Es decir, de no ser pobre; batalla que a medida que crece la inflación, más personas pierden por goleada.

Así, según detalló Vargas, se comienza con reducciones en el patrón de consumo y, por caso, se restringen las salidas al cine o a comer afuera. Incluso, ha caído el promedio de asados por mes que muchas familias pueden comer y cada vez se comparten más los gastos con el fin de poder reunirse. “La clase media baja hoy no puede comparar más de un asado mensual”, sostuvo Vargas. Salir a comer afuera se transformó en un gasto "prohibitivo" para muchas familias, aunque tengan empleo.

En algunos casos son cambios casi imperceptibles en medio de la vorágine por sobrevivir y van desde cuestiones menores como estacionar en la calle en lugar de una playa, hasta postergar de manera indefinida el cambio del vehículo o las vacaciones. Estos últimos no son fenómenos nuevos, pero sí cada vez más extendidos en la población.

“Antes el auto se cambiaba cada tres o cuatro años y hoy se renueva después de los diez”, ejemplificó Vargas y agregó que cuando muchos tomaban vacaciones una vez por año, hoy éstas se realizan cada dos o tres años. Otra estrategia con relación al descanso es que los distintos miembros de la familia viajan solos por pocos días en distintos momentos, así como tomarse algún fin de semana durante el año.

La góndola y la oferta del día

Los argentinos se acostumbraron a estas pérdidas que, en algunos casos, son estrepitosas y dramáticas y, en otros, son pequeños desgastes cotidianos que pasan desapercibidos, al tiempo que generan cierto agotamiento. Así, está en la agenda de la mayoría comprar solo la oferta, detenerse frente a la góndola para comparar precios y cantidades e ir al súper los días que hay descuento con la tarjeta del banco en el que uno tiene cuenta, aunque ello implique llegar a casa a las 11 de la noche.

A eso se suman las compras colectivas al por mayor o por plata en lugar de por peso: “Deme $100 de pan o $1.000 de carne”, son frases que se escuchan cada vez más en los negocios de barrio. Rubén David, gerente general del mayorista Oscar David, expresó que cierta baja en la calidad del consumo se observa desde hace muchos años y que ya no existe la fidelidad a las marcas o los productos.

“Las personas buscan alternativas, segundas marcas o el mejor precio dentro de las primeras. Ya no paga lo que cree que no lo vale y, si puede, se da gustos muy específicos”, subrayó el empresario. Agregó que hoy las calidades de los productos están bastante equiparadas y nadie compra sin sopesar antes cuál le conviene llevar.