En la semana del máximo histórico, a cuánto cerró el dólar blue este viernes

Este viernes el dólar blue cerró a $385 para la compra y $389 para la venta en el marco de una semana muy complicada en términos cambiarios. Banco Central (BCRA) sumó quince ruedas vendiendo divisas, según los principales indicadores del mercado.

Tras la alza histórica del martes, el dólar libre se alejó del máximo histórico de $395 y conserva un ascenso de 14 pesos en lo que va de marzo, equivalente a un 4% de suba mensual, mientras sigue por encima del récord de enero pasado de $386.

Mientras que el dólar oficial cotizó este viernes a $204 para la compra y $212 para la venta.

Así cerró el dólar blue.

El dólar turista o tarjeta, con los impuestos adicionales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta US$300 por mes se cotizó a $372,87.

El BCRA terminó el día jueves con ventas por US$ 88 millones para atender la demanda en el mercado, y la máxima autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 588 millones en la semana, en el mes por US$ 1.459 millones y en el año por US$ 2.519 millones.

En la bolsa porteña los dólares financieros volvieron a caer luego de oficializarse el canje de los bonos en dólares de los organismos públicos.