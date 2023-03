Deportes: cómo la tecnología está cambiando el juego

“La tecnología y el deporte están convergiendo. Para algunos deportes, la importancia de la tecnología es perfectamente obvia. Tomemos como ejemplo las carreras de Fórmula 1. Algunos lo ven más como una carrera armamentista tecnológica y de ingeniería que como una competencia deportiva. En otros lugares, la marcha imparable de la tecnología es quizás menos obvia. Pero no es menos profundo”.

Quién señala esto es Anuj Gangahar, analista de Citi Global Insights, que en su último informe “Sports: How Tech is Changing the Game” analiza cómo los dispositivos portátiles, la realidad virtual y la realidad aumentada están teniendo un impacto amplio y profundo en la forma en que entrenamos, jugamos y vemos deportes.

Con la tecnología mejorando todo el tiempo, el crecimiento del negocio de la tecnología deportiva parece asegurado, considera Gangahar quien en su informe dice que, en su conjunto, el mercado de la tecnología deportiva está bien posicionado para beneficiarse de sociedades y economías que ponen cada vez más los datos en su centro. Y un enfoque posterior a la pandemia en la salud, el bienestar y la práctica de deportes proporciona un impulso adicional.

La importancia de los últimos avances en las prácticas deportivas puede ir en aumento en el futuro, dado que las mejoras de rendimiento son cada vez más difíciles de lograr con técnicas de entrenamiento avanzadas disponibles para todos, y en este sentido la tecnología "se está convirtiendo en un diferenciador".

"Use la realidad virtual para ayudarlo a ver el juego con mayor claridad, como espectador o jugador. Utilice la realidad aumentada para ver datos y análisis en tiempo real superpuestos en el campo de juego y en su campo de visión normal. Cree un palo de golf que satisfaga todas sus necesidades de potencia, tolerancia y vuelo de la bola, al mismo tiempo que proporciona información sobre el golpe de la bola en tiempo real o para analizarla más tarde, o rompa la barrera de las dos horas para el maratón usando zapatos para correr desarrollados en un laboratorio que le brindan ese importante impulso extra en su paso", señala.

El aprovechamiento de la tecnología en el deporte tiene una doble vertiente, ya que mientras los dispositivos y avances son cada vez más asequibles para el gran público, las grandes competiciones internacionales también se han subido a este tren, implementando novedades para hacer más atractivo el espectáculo. "La integración de la tecnología en los regímenes de entrenamiento ya está ocurriendo en los niveles más altos del deporte mundial. El efecto de goteo es real y visible", agrega.

Por ejemplo, uno de los elementos más disruptivos y con mayor potencial de los últimos tiempos es la realidad virtual, que además muestra una fuerte "idoneidad con los deportes de mayores ingresos". Según los cálculos del Citi, el total de ingresos incrementales que la visualización de realidad virtual podría aportar al mercado deportivo para 2030 se estima en alrededor de US$31.000 millones, lo que supondría un incremento del 88% en los ingresos por venta de entradas y del 17% en el mercado deportivo. En este sentido, uno de los deportes más beneficiados sería el fútbol, que podría acaparar hasta US$15.000 millones, la mitad del incremento. El fútbol americano aparece en segunda posición, con una potencial mejora de los ingresos por valor de US$9.200 millones, mientras que el baloncesto es tercero con US$2.500 millones.

En términos de participación de la audiencia, el valor de la tecnología "parece igualmente claro". A medida que la competencia por los derechos de visualización se vuelve cada vez más feroz, las emisoras buscan una ventaja sobre la competencia, y la tecnología proporciona "un punto potencial de diferenciación", y varias emisoras ya han entrado en la disputa. "Los precios y los detalles de las ofertas individuales varían, pero todos están diseñados para aumentar el atractivo y la profundidad de la experiencia de los fanáticos y hacer que regresen a por más", destaca.

Desde el Citi también subrayan el potencial que presenta la realidad aumentada, que podría elevar los ingresos del deporte global en US$207 millones de cara a 2030. En este sentido, la MLB, la liga de béisbol estadounidense, sería la más beneficiada, con un aumento de US$35,14 millones en su facturación, mientras que la segunda posición sería para las cinco grandes ligas de fútbol europeas (Italia, España, Alemania, Inglaterra y Francia), con una mejora conjunta de US$27,96 millones en sus ingresos.

La principal competición de hockey hielo de EE.UU., la NHL, podría embolsarse US$11,22 millones más gracias a esta tecnología, mientras que la NBA, una de las ligas más seguidas en todo el mundo, se beneficiaría en US$11,04 millones. También destacan los US$9,62 millones extra que podría generar la NFL, la liga de fútbol americano.

"Aunque la realidad aumentada se volverá más omnipresente que la realidad virtual para 2030, se espera que la realidad virtual traiga un mayor flujo de ingresos incrementales al mercado deportivo global", asegura Gangahar. Esto se debe a que "la realidad virtual es más adecuada para ver en casa y, por lo tanto, atraerá a una base de audiencia más amplia". También influye que "el contenido de realidad virtual generalmente disfruta de un precio más alto, al ofrecer una mejora experiencial mayor para ver televisión que la realidad aumentada para espectadores en el estadio".