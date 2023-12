El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en siete meses

El Banco Central continúa en modo comprador y recompone sus reservas, cumpliendo uno de los objetivos centrales de la actual administración, comandada por Santiago Bausili, para avanzar hacia el proceso de dolarización.

Concluyó la jornada con un saldo positivo de US$ 333 millones, la mayor compra en siete meses, y acumuló US$ 1.168 millones en la semana que pasó y US$ 1.895 millones en los primeros siete días de gobierno de Javier Milei.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este viernes en US$ 22.579 millones, con lo que ganó US$ 371 millones desde la anterior jornada hábil.

No obstante, fuentes del mercado, plantean que aún sigue cerrado el grifo de dólares para los importadores. El día 21 de diciembre se liberaron cerca de US$ 150 millones para el pago de importaciones, pero en la jornada de este viernes, no hubo novedades.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado informal de cambios, el dólar blue operó con una leve suba y cotizó a $995. Los dólares financieros volvieron a caer. El CCL cerró en $941 con una baja de 0,2% y el MEP cedió 1,8% y se vendió a un valor de $954.

En el mercado mayorista, el dólar finalizó a US$ 804,74 por unidad, con un volumen operado de US$ 431,7 millones en el segmento de contado, de US$ 90,1 millones en futuros MAE y en el Rofex de US$ 320 millones.