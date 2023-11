El Banco Central, en velocidad crucero a días del cambio de gobierno

El Banco Central (BCRA) volvió a desprenderse de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con ventas por US$ 21 millones. De esta manera recortó a US$ 395 millones las compras del mes de noviembre.

En el segmento bursátil, los tipos de cambio marcaron una vez más una fuerte tendencia a la baja para el cierre de la jornada: el dólar CCL cedió 1,3% y se ubicó en $847; mientras que el MEP bajó un 2,5% y cerró en $867. Por su parte, en el mercado informal el denominado dólar blue cedió otros $50 pesos y cotizó a $945.

Fuertes bajas en la semana de los dólares financieros. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el mercado mayorista, el dólar finalizó en rango de entre los US$ 358,5 y $359,5 por unidad, cincuenta centavos por arriba del cierre de ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 187,6 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12,1 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 135 millones.

Las reservas totales del Banco Central cerraron este martes en US$ 21.539 millones, con lo que perdió US$ 22 millones desde la anterior jornada hábil. El monto sigue en mínimos históricos desde el año 2006.