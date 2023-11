La economía que hereda Javier Milei, una bomba con mecha corta y encendida

Los números de la economía llegan a fines de 2023 pintados de rojo. No es novedad que la situación está en el límite y que a partir del lunes 20 se espera un cambio, sea quien sea el ganador.

En este balotaje se eligen modelos muy diferentes entre sí con dos particularidades. Una es la aparición en escena de Javier Milei que, más allá apoyos y rechazos, es una gran incógnita. La otra es la candidatura de Sergio Massa, un ministro de Economía que llega con la ausencia explícita del presidente y de la vicepresidenta de la Nación.

Con la mirada puesta en 2024, los pronósticos no son buenos gane quien gane las elecciones, al tiempo que los desafíos del próximo presidente apenas podrán esperar hasta el 10 de diciembre, cuando se renueve el Gobierno. Con grandes problemas estructurales que no son nuevos, el economista Gustavo Reyes del IERAL de Fundación Mediterránea, recordó que la Argentina lleva más de diez años sin crecer y que, en términos per cápita, la torta se viene achicando y cada vez hay menos para repartir.

Empleo: buenas y malas

“El mercado laboral, el mercado interno, las regulaciones en danza, la cuestión impositiva y la previsional”, enumeró Reyes como problemas actuales que se arrastran desde hace tiempo y se han agravado en el último año. En este contexto, el economista de la Fundación Mediterránea expresó que algunos de los desequilibrios actuales están en la cuenta corriente por las dificultades en el mercado externo y en el desequilibrio fiscal al que se suma una fuerte presión impositiva.

En este marco, el economista Raúl Mercau, director de la carrera de Economía de la UNCuyo, sumó que este año la economía ya está en números negativos y que se estima que va a caer entre 3% y 5%. Al igual que Reyes y el economista Miguel Boggiano, Mercau mencionó la alta inflación, así como la brecha cambiaria y el cepo que complejizan la salida de la crisis. Atado a esto, hay que pensar en el deterioro del salario, así como en los altos niveles de pobreza e informalidad que atentan contra todo el poder adquisitivo.

El trabajo informal, entre las contras y el bajo desempleo, como punto positivo en el mercado laboral.

El Banco Central con reservas negativas y la deuda con los importadores –que por otra parte reciben un dólar más alto que el que reciben los exportadores- también son puntos complejos de la economía de hoy. En este sentido, el consultor Daniel González, recordó que buena parte de la falta de dólares se debe a la tremenda sequía vivida el año pasado, con el consiguiente impacto en el ingreso de divisas.

Los datos alentadores

En este marco, si bien la economía muestra números negativos y las expectativas para 2024 no son buenas, existen cuestiones positivas o para rescatar de la actividad desde que asumió Sergio Massa. La primera, para el economista Raúl Mercau, tiene que ver con que las tasas de desempleo son bajas y que esto otorga cierta estabilidad general.

Por otro lado, hay un dato político positivo que ha impactado o retrasado la crisis que podría haber llegado hace dos años, cuando el ex ministro de Economía Martín Guzmán dejó el Gobierno y todo pareció tambalear. “En ese entonces se hablaba de una asamblea legislativa y de la dificultad para sostener el mandato”, recordó Mercau. En este sentido, destacó el rol asumido por Massa, que no solo evitó un estallido, sino lo llevó a ser uno de los competidores del balotaje. Las negociaciones con FMI salieron a favor, pero el incumplimiento de metas, es un aspecto claramente en contra.

En este marco, no ha sido menor el rol del actual ministro como un buen negociador en el exterior. Su desempeño con Estados Unidos, China y la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra parte, aunque con fines electoralistas y cierto impacto en la emisión monetaria hay dos puntos más que se pueden rescatar de la gestión Massa.

Una es la modificación en el impuesto a las Ganancias. “Lo había prometido Mauricio Macri y era una aspiración de muchos sindicatos, pero salió ahora”, expresó Mercau. La otra era la largamente pedida quita de retenciones a las exportaciones de las economías regionales y, en tercer lugar, la devolución del IVA. Lo positivo de esto es que se muestra la necesidad de una reforma tributaria debido a lo regresivo de este impuesto mientras que lo negativo es que tiene impacto transitorio en la recaudación.