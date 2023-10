El Banco Central cortó la racha compadora de 35 días y vendió dólares

El Banco Central cortó con una racha de 35 ruedas consecutivas con resultado positivo, la mejor de los últimos 26 meses, y culminó la jornada de este martes con un saldo negativo de US$19 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), casi lo mismo que recaudó en las últimas ruedas cuando sumó compras menores a los US$ 3 millones diarios.

De esta forma arrancó el mes de octubre con un rojo de US$ 16 millones, luego de un mes de septiembre con compras netas de US$530 millones.

En el mercado mayorista, el dólar cotizó en $350,05, sin cambios respecto de su última cotización, con un volumen operado en el segmento de contado de US$349,76 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) por US$210,2 millones y el mercado de futuros Rofex por US$586 millones.

Miguel Pesce. Télam

Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a $367 promedio para la venta; el dólar solidario y dólar tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $642,25, y para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $660,6.

Durante la jornada, el denominado dólar "blue" o informal retomó su senda alcista y cerró a $807 por unidad, 7 pesos por arriba del cierre del lunes. En el segmento bursátil, las cotizaciones marcaron nuevos récords nominales. El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 1% a $837,95; mientras que el MEP subió 2,2% respecto del cierre previo, a $725,43, en el tramo final de la rueda.

Las reservas del Banco Central, en tanto, cayeron por el pago de intereses al Club de París por cerca de US$ 190 millones y otros giros a organismos de crédito internacionales que sumaron en total US$ 228 millones. Según la última medición de el 2 de octubre, las reservas totales sumaban US$ 26.635 millones.