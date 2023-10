Los estacioneros advierten que la nafta va a aumentar cerca de 30%

Los empresarios de estaciones de servicios advirtieron que la actividad está en crisis por los precios bajos de los combustibles y que el desabastecimiento de nafta es consecuencia de la política estatal de impedir los aumentos.

Para el presidente de la Federación de Entidades de Combustible, Juan Carlos Basílico, va a haber aumentos de entre un 30% y un 50% para que la actividad funcione normalmente.

En una entrevista concedida a 221Radio de La Plata, el empresario aseguró que el desabastecimiento actual se debe a varios problemas relacionados al bajo precio de los combustibles.

Largas colas para cargar combustible. Maximiliano Ríos/MDZ

Uno de ellos es llegan compradores desde los países vecinos. "En Brasil el litro de nafta sale alrededor de 6,7 reales, es decir, cerca de $1000. Por eso vienen a comprar a la Argentina desde Brasil, Paraguay o Chile ... o se llevan barcazas con combustible a Paraguay", aseveró Basílico.

El segundo problema es que las empresas petroleras no venden. "Hoy entregan las mismas cuotas de combustibles que en marzo del año pasado", dice y aseguró que es una forma de presión al gobierno para que se permitan aumentos.

Al respecto, señaló que "Ya desde hace un mes vengo diciendo que la nafta debe aumentar entre un 30% y un 50%. No hay que olvidar que hace un año tuvimos ocho meses con el precio congelado por la determinación del gobierno nacional ... No me caben dudas que los precios van a aumentar al menos un 30%", concluyó.