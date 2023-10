Con el dólar blue al rojo, el Banco Central vendió US$220 millones

El Banco Central culminó la mayor venta de reservas de los últimos seis meses, al tener que asistir al mercado con unos US$220 millones. La última vez que había realizado semejante nivel de ventas de dólares había sido el 3 de abril pasado cuando se desprendió de US$ 259 millones.

De esta manera ya lleva en el mes de octubre un saldo negativo de US$ 650 millones.

El dólar mayorista subió apenas y cotizó en $350,10. Según fuentes del mercado el volumen operado en el segmento de contado trepó a U$S 481,03 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico se operaron U$S 113 millones y en el Rofex U$S 1767 millones.

El dólar blue cotizó en $1000. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En cuanto al dólar blue cruzó por primera vez la línea de los $ 1000 y cerró a $1010, después de tocar los $1050 al promediar la jornada. En tanto los dólares financieros tuvieron otro día de ajuste alcista. El MEP subió menos de 1 punto y terminó en torno a los $844, en tanto el Contado con Liquidación (CCL) subió un brusco 8,20% y terminó en $953,5.

Las reservas del Banco Central culminaron este martes en U$S 26.057 millones, U$S 211 millones menos que la jornada anterior cuando estaban en US$ 26.268 millones