El Banco Central sigue de compras y sumó US$ 12 millones a las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó este martes US$ 12 millones a las reservas, luego de cerrar con balance positivo las operaciones del día, tras haber comprado US$ 3 millones en la jornada anterior.

Según datos del mercado, el volumen operado en el segmento de contado llegó US$ 166,313 millones, mientras que en futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) las operaciones llegaron a US$ 46 millones y en el Rofex a US$ 522 millones.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central.

El dólar mayorista, por su parte, cerró la jornada en $ 180,18 para la compra y $ 180,38 por unidad para la venta, esto es veintinueve centavos por encima del cierre de ayer.

De esta manera, se observa una persistente caída del ritmo de ajuste del tipo de cambio mayorista. Los datos del mercado registran que en los dos primeros días de esta semana el mayorista aumentó $ 1,13 versus $ 1,20 de incremento en el mismo período de la pasada anterior.

Esta variación se dio en un mercado con poco volumen negociado, aunque abrió con una suba que llevó la cotización a $180,43 por unidad, luego treinta y cuatro centavos más que el cierre del lunes.

Pese a esta postura "compradora" del Banco Central, en el mercado se observa cierto nerviosismo ante los meses por venir, lo que se tradujo en una suba de dos pesos en el tipo de cambio paralelo o blue, y subas también en los dólares financieros.