Quién es el argentino que se transformó en una referencia para Dubai

Marcelo Olguín se fue a China hace una década para trabajar como modelo y de allí en adelante su vida fue un sube y baja de cambios y emociones. La pandemia lo encontró en Dubai y allí se convirtió en una referencia dentro del negocio inmobiliario en Oriente.

La vida de Marcelo podría, perfectamente, ser el guión de una película. Sería algo así como la historia de un pibe de barrio, pintón, que comenzó a viajar como modelo y a viajar por el mundo, hasta que el destino lo ubicó en Dubai, donde consiguió descubrir una nueva vocación como agente de bienes raíces, que lo convirtió en un exitoso vendedor que se ha transformado

en una referencia local e internacional.

Marcelo nació en el barrio Norte de La Plata y su historia pintaba para ser como la de cualquier pibe de barrio. Estudios, amigos, familia, algo de deportes y cuando terminó la secundaria en el Normal 1, decidió ingresar a la prestigiosa Universidad Nacional de La Plata para comenzar con la carrera de Arquitectura.

Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa al cumplir la mayoría de edad, ya que a los 21 años comenzó un viaje que sería determinante para llegar a estar donde está.

Marcelo es Marcelo Olguín. Apenas superó las tres décadas y ya hace rato que vive recorriendo el mundo. En épocas en las que en la Argentina Ricardo Fort marcaba el pulso de las pasarelas y los programas de TV, Marcelo comenzó a trabajar como modelo y la profesión lo llevó hasta China.

Historia de un trotamundos

Aquél fue apenas el puntapié inicial de una vida cargada de viajes, aprendizajes y crecimiento. Ya no recuerda la cantidad de países en los que vivió, pero de cada uno se llevó una enseñanza. Tiene un tono italiano que lo distingue, aunque, aclara, también habla español, inglés, chino y algo de portugués.

Jamás soñó con vivir vendiendo casas, pero es el desafío que la vida le puso por delante cuando la pandemia lo sorprendió en los Emiratos Árabes Unidos. Dubai, una de las ciudades más futuristas y cosmopolitas del planeta, le abrió los brazos para que desarrolle una capacidad que tenía oculta: la de transformarse en un agente inmobiliario exitoso.

“La pandemia me agarró en Dubai y algunos amigos me pidieron una mano para comenzar a moverme en el ambiente inmobiliario. Desde ese momento, no dejé de trabajar”, cuenta Marcelo en medio de los más de 40 grados del verano dubaití, que por poco ni el aire acondicionado logra soportar.

El desafío fue sumamente variado. Debió conocer nuevas costumbres y tradiciones, debido a que sus clientes provienen de países y culturas muy distintas. Indios, cataríes, europeos de diversas partes del continente, estadounidenses… todos buscan Dubai por seguridad, estilo de vida e inversiones.

Una opción para cada bolsillo

“La oferta inmobiliaria es de lo más variada. Hay departamentos de miles de dólares y otros de millones. La oferta hace a la diversidad de precios, dependiendo de los lugares buscados.

Aquí hay mucho negocio para aquel que tiene mucho dinero, pero también para quienes buscan invertir algo de dinero que produzca una rentabilidad sin mayor riesgo que una inversión”, explica Marcelo, un experto en el negocio de bienes raíces.

Claro que para llegar donde está, a Marcelo no todo le resultó sencillo. Tuvo que trabajar y capacitarse en un mundo con mucha oferta y mediana demanda. Las interrupciones para rezar, el calor en verano, los lugares con licencias para vender alcohol… todo, absolutamente todo son costumbres diferentes que Marcelo ya asumió.

“La verdad es que la vida en Dubai es muy placentera. Más allá de los picos de calor que suele haber en junio o julio, que superan los 40 grados, se vive muy bien. Hay diversidad de razas, que se respetan entre sí y hay también mucha seguridad. Podés salir con una computadora o un teléfono, dejarlos sobre la mesa de un bar y nadie va a robártelos. Si bien hay algunas prohibiciones, como tomar alcohol en la vía pública, es cuestión de adaptación”, manifestó.

La fiebre mundialista

La Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022 generó una atracción en el Golfo Pérsico, ya que el hecho que se dispute en Qatar

generó que Dubai, que está a unos pocos kilómetros pero tiene muy buena conectividad, se prepare para recibir un aluvión de turistas.

“Para los argentinos que vayan a venir, les recomiendo que se alojen en Dubai más que en Doha, por la diversidad de

entretenimientos y excursiones que pueden hacerse. Hay más variantes y se está a solo cinco horas de viaje en auto entre un lugar y otro. Además, se agregaron una gran cantidad de vuelos diarios con la intención de que el Mundial no sea sólo de Qatar, sino de la región en general”, confesó.

Marcelo disfruta de su realidad en Dubai, donde su trabajo es reconocido y con proyección, aunque no deja de pensar en la “cumbia, el fernet y los asados”, que es, sin dudas, lo que más extraña del país. Pero como todo viajero, sabe que en el mundo hay cosas buenas y malas y se dedica a trabajar para disfrutar las que a él más les gustan.