Carlos Iannizzotto de Coninagro salió fuerte contra la devaluación para combatir la inflación

El presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzoto aseguró este jueves que “es necesario que el Gobierno no utilice la política cambiaria para combatir la inflación” y cuestionó también la escasez de reservas en las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El referente de las economías regionales y del sector productivo mendocino, destacó por su parte, que en el Congreso de la Nación hay cerca de 15 leyes, que de ser aprobadas promoverían el desarrollo agroindustrial del país.

En diálogo con radio Perfil, Iannizzotto explicó que las cadenas agroindustriales se desenvuelven en un rol central, dado que son el principal generador de dólares de la economía argentina, pero enfatizó que a la economía argentina le faltan dólares para apalancar al sector productivo.

“Uno de los aspectos que no hace la política argentina es sentarse y razonar juntos con el sector productivo, con el industrial. El Banco Central tiene las bóvedas vacías y no podemos importar insumos básicos para desarrollar la economía", consideró el dirigente agropecuario.

Gestiones con el Gobierno

Y agregó: "Todo país para poder desarrollarse tiene que tener una política de exportación, como así también de importaciones, que en la Argentina es algo que no ha existido. Esta medida de urgencia, tendría que haber sido acompañada por iniciativas no coyunturales. Para nosotros no es el camino correcto”, consideró Iannizzotto.

Sin embargo, el punto principal de su planteo al Gobierno es no descuidar la competitividad, pero sin apelar a atajos. En ese sentido fue tajante: “Que no se utilice la política cambiaria como elemento monetario para combatir la inflación. Esto ha traído atraso en el sector exportador. Importar mano de obra hace grande a un país y esto no está ocurriendo acá. Ir hacia una política cambiaria competitiva es reconocer la situación de un país”, detalló.

En relación a la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a Coninagro días pasados, junto al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el dirigente agropecuario recordó que Coninagro tiene en el sector productivo de cerca de 150.000 productores, con 800 cooperativas en todo el país, cuenta con 19 federaciones que son la parte comercial.

"Los mismos productores del sector le preguntaron al funcionario para que salgamos con el dólar soja y solucionemos el tema. Para nosotros es necesario poder federalizar los problemas, esto significa que los vitivinícolas analicen su situación y resuelvan los inconvenientes que tienen. Y así con los diferentes sectores productivos”, expresó.

Perspectivas del campo

Con respecto a la situación en la que se encuentra el campo, en términos de generación de riqueza, el dirigente cooperativo explicó que “en la medida que el campo esté en la agenda política es buen síntoma. Todo lo que se pueda difundir ayuda a que el aspecto político ya sea gremial, partidario, institucional comience a tener cada vez más presencia. Esto va a llevar a que se tenga mejores resultados, desde el punto de vista productivo y desde el lado tecnológico de las divisas. Lamentablemente la parte productiva del campo en la Argentina no ha sido lo suficientemente cuidada, para que se extienda”.

Iannizzotto cuestionó también al Estado argentino, al afirmar que las economías regionales no han sido bien tratadas, ni alentadas para su crecimiento. Dijo que han sido afectadas por un factor fundamental, como es el caso de lo impositivo. “En la Argentina de 100 pesos, 60 pesos van al Estado”, comentó.

Y sobre la política cambiaria utilizada por diversos gobiernos para frenar la inflación, señaló: “Se le da un valor al peso argentino que no lo tiene. Se le quita competitividad a través de darle mayor valor o quitarle valor al dólar. Esto nos quita competitividad porque nos da un valor que no se presenta en el mercado”, remató.